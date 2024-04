Ισραήλ: Βαριά τραυματισμένη 18χρονη από επίθεση με μαχαίρι στο Τελ-Αβίβ – Νεκρός ο δράστης

Μια 18χρονη δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και τραυματίστηκε βαριά σήμερα στα προάστια της ισραηλινής πόλης Τελ-Αβίβ, ανακοίνωσαν διασώστες και η αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει επί του παρόντος περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή το κίνητρο του δράστη.

Φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο είδε ένα πτώμα, το οποίο ειπώθηκε ότι ανήκει στον δράστη, να κείτεται στο έδαφος, να είναι καλυμμένο από ένα λευκό πλαστικό και να το περιβάλλουν αστυνομικοί.

Οι διασώστες της Magen David Adom (MDA) έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στην 18χρονη, η οποία είχε τις αισθήσεις της και ήταν σε σοβαρή κατάσταση, με ένα τραύμα στο πάνω μέρος του σώματος και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο, δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής των πρώτων βοηθειών, διευκρινίζοντας ότι ο δράστης σκοτώθηκε.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά “τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε μια επίθεση με μαχαίρι στη Ράμλα”.

Now in Israel: a terrorist stabbed a 17-year-old girl in the back with a butcher knife, she was taken to the hospital in serious condition. The terrorist was eliminated. This is the reality of our lives alongside the damned terrorists. pic.twitter.com/H2FQ5HdI2X

— נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) April 26, 2024