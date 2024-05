Η Eurovision «τρώει» το J2US αυτό το Σάββατο

Ο Alpha θα προβάλει ταινίες απέναντι από τον τελικό της Eurovision αντί για το J2US.

Νάντια Ρηγάτου

Χωρίς το λαμπερό σόου του Νίκου Κοκλώνη «Just the two of us» θα είναι το Σάββατο 11 Μαΐου. Η βραδιά ανήκει ολοκληρωτικά στη Eurovision και στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1.

Στην ΕΡΤ1 σχεδιάστηκε άλλωστε ειδική εκπομπή για τις βραδιές των δυο ημιτελικών και του τελικού με τίτλο «Eurovision Night».

Η Τζένη Μελιτά και οι σχολιαστές Θανάσης Αλευράς και Ζερόμ Καλούτα για πρώτη φορά απόψε Τρίτη 7 Μαΐου στις 21:15 θα μας μεταφέρουν όλο το κλίμα του ά ημιτελικού που θα διεξαχθεί στο Μάλμε της Σουηδίας.

Το ίδιο θα συμβεί και την Πέμπτη 9 Μαΐου που είναι η βραδιά του β’ ημιτελικού και που θα διαγωνιστεί και η ελληνική συμμετοχή με τη Μαρίνα Σάττι.

Το Σάββατο 11 Μαΐου ο Νίκος Κοκλώνης και ο Alpha δεν θέλησαν να προβληθεί το μουσικό σόου απέναντι από τον τελικό.

Κι έτσι αυτή την εβδομάδα οι τηλεθεατές του «Just the two of us» θα συντονιστούν μια μέρα νωρίτερα στις οθόνες τους αφού θα προβληθεί την Παρασκευή στις 21:00 αντί για το καθιερωμένο Σάββατο όπου ο Alpha απαντά με ταινίες στον ανταγωνισμό του τελικού της Eurovision.