Τενερίφη – Περιστέρι 97-93: Πάλεψε αλλά o τρομερός Γκάι του έκοψε τα φτερά

Το Περιστέρι πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις για την πρόκριση του στον τελικό του Basketball Champions League, αλλά είδε την Τενερίφη να παίρνει το «εισιτήριο» από τη γραμμή των ελευθέρων βολών.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ηττήθηκε με 97-93 από τους Ισπανούς στον πρώτο ημιτελικό του φάιναλ φορ του Βελιγραδίου, με τους νικητές να διεκδικούν την Κυριακή (28/4), απέναντι στη νικήτρια του «εμφυλίου» Μούρθια-Μάλαγα τον τρίτο τίτλο τους στη διοργάνωση (2017, 2022 οι προηγούμενοι) και να μετατρέπουν τον τελικό σε… ισπανική υπόθεση. Η ελληνική ομάδα θα παλέψει την ίδια ημέρα απέναντι στον ηττημένο του ζευγαριού για την τρίτη θέση.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-42, 66-60, 97-93

🤯 𝙏𝙧𝙞𝙥𝙡𝙚 𝙝𝙚𝙖𝙙𝙚𝙙 𝙢𝙤𝙣𝙨𝙩𝙚𝙧 one game away from being a triple champion! Guy, Marcelinho and Shermadini combine for 𝟖𝟐 𝐩𝐨𝐢𝐧𝐭𝐬 to send @CB1939Canarias to their 4th #BasketballCL Final. 🔥 pic.twitter.com/1Wp5g3CdlB

— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 26, 2024