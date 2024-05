Ο Λιονέλ Μέσι είχε 1 γκολ και 5 ασίστ σε ένα ημίχρονο

Ο Λιονέλ Μέσι είχε συμμετοχή σε έξι γκολ- ρεκόρ στο MLS-, ο Λουίς Σουάρες σκόραρε τρεις φορές και ο Ματίας Ρόχας σημείωσε δύο τέρματα καθώς η Ίντερ Μαϊάμι κέρδισε τους Red Bulls της Νέας Υόρκης με 6-2 στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα.

Ο Μέσι, ο οποίος αναδείχθηκε παίκτης του μήνα του MLS για τον Απρίλιο, σκόραρε μία φορά και πρόσθεσε πέντε ασίστ-όλα αυτά στο δεύτερο ημίχρονο- καθώς το Μαϊάμι (7-2-3, 24 βαθμοί) επέκτεινε το αήττητο σερί του σε έξι αγώνες. Η ήττα διέλυσε το αήττητο σερί έξι αγώνων της Νέας Υόρκης.

Η Ίντερ Μαϊάμι σκόραρε δύο φορές (Ρόχας 48’ και Μέσι 50’) σε ένα διάστημα δύο λεπτών στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου για να κάνει την ανατροπή, έχοντας μείνει πίσω στο σκορ από το γκολ του Βανζέιρ (30’). Για τον Μέσι ήταν το 10ο γκολ του στη σεζόν. Ο Αργεντινός έχει γκολ στα τελευταία επτά ματς του πρωταθλήματος.

