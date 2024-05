Πέθανε ο θρυλικός ροκάς Αντώνης Τουρκογιώργης σε ηλικία 73 ετών

Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή ο θρυλικός τραγουδιστής της ροκ σκηνής, Αντώνης Τουρκογιώργης.

Ο τραγουδιστής και ιδρυτικό μέλος των «Socrates Drunk the Conium» αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, από το το 2010.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Κώστας Μπίγαλης με ανάρτησή του στο facebook. «Σήμερα 5 Μαΐου «έφυγε» ο μεγάλος μουσικός, κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής Αντώνης Τουρκογιώργης, να συναντήσει τον αδελφικό του φίλο Γιάννη Σπαθα, το άλλο «μισό» των θρυλικών «Socrates Drunk The Conium» του κορυφαίου ροκ ελληνικού συγκροτήματος όλων των εποχών! Tony Power! Για πάντα!» έγραψε συγκεκριμένα.

Ο Αντώνης Τουρκογιώργης ήταν Έλληνας ροκ μουσικός. Έγινε αρχικά γνωστός ως μπασίστας και τραγουδιστής των Socrates Drank the Conium. Αργότερα ακολούθησε σόλο καριέρα.

Το 2007 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του, με τίτλο «Το Συγκρότημα». Αδελφός του είναι ο κιθαρίστας Άκης Τουρκογιώργης.

Προσωπικοί δίσκοι

«Τα Μάτια 14» (1986)

«Επεισόδιο» (1988)

«Μόνον Όρθιοι» (1990)

«Πυρ, Γυνή και Rock and Roll» (1991) (με τη Λίνα Μπαμπατσιά)

«Βήματα» (1992)

«Ουφ!» (1998)

Με τους Socrates Drank the Conium

«Socrates Drank the Conium» (1972)

«Taste of Conium» (1972)

«On the Wings» (1973)

«Phos» (1976)

«Waiting for Something» (1980)

«Breaking Through» (1981)

«Plaza» (1984)