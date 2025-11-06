Το Παρίσι κληρώνει… τάφους: Λανσάρει λοταρία για τα ιστορικά κοιμητήρια – Οι τυχεροί θα αναπαυθούν δίπλα στον Τζιμ Μόρισον

Μια ασυνήθιστη… λοταρία ανακοίνωσε ο δήμος του Παρισιού, στην οποία αντί για χρηματικό έπαθλο, οι συμμετέχοντες μπορούν να κερδίσουν το δικαίωμα ταφής σε έναν από τους πιο ιστορικούς και περιζήτητους χώρους ανάπαυσης της γαλλικής πρωτεύουσας.

Το ασυνήθιστο αυτό σχέδιο στοχεύει στην αποκατάσταση τάφων που έχουν υποστεί φθορές, ενώ παράλληλα δίνει στους κατοίκους του Παρισιού μια σπάνια ευκαιρία «να εξασφαλίσουν ένα από τα πολυπόθητα ταφικά οικόπεδα», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δήμος.

Όπως εξηγεί, «τα κοιμητήρια εντός των τειχών της πόλης είναι σχεδόν πλήρη από τις αρχές του 20ού αιώνα, με τον καθαρισμό των εγκαταλελειμμένων τάφων να δυσχεραίνεται λόγω τοπικών κανονισμών».

Οι νικητές της κλήρωσης θα έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν και να αποκαταστήσουν έναν από τους 30 τάφους που βρίσκονται σε τρία διαφορετικά κοιμητήρια, με τον δήμο του Παρισιού να συμφωνεί να εκμισθώσει το αντίστοιχο οικόπεδο ταφής σε όσους πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

«Τα τελευταία χρόνια, επισκέπτες κοιμητηρίων σε όλη τη Γαλλία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση ενός ιστορικού ταφικού μνημείου προκειμένου να αποκτήσουν, σε αντάλλαγμα, μια παραχώρηση ταφής», αναφέρει σε ανακοίνωση.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή παρέμενε περιορισμένη, καθώς οι νόμοι που διέπουν τη γη στην οποία βρίσκεται ο τάφος -ιδιοκτησία του κράτους- και οι συμβάσεις παραχώρησης, μέσω των οποίων μια οικογένεια ενοικιάζει τον χώρο για ορισμένο χρονικό διάστημα, καθιστούσαν τη διαδικασία περίπλοκη.

Πλέον, το Παρίσι θεωρεί πως έχει βρει λύση: 10 οικόπεδα θα διατεθούν στο περίφημο κοιμητήριο Père-Lachaise, όπου αναπαύονται μεταξύ άλλων ο Τζιμ Μόρισον των Doors, ο θεατρικός συγγραφέας Όσκαρ Ουάιλντ και η τραγουδίστρια Εντίθ Πιάφ.

Άλλα 10 οικόπεδα βρίσκονται στο κοιμητήριο Montparnasse, όπου είναι θαμμένοι οι συγγραφείς Ζαν-Πολ Σαρτρ, Σιμόν ντε Μποβουάρ και Σούζαν Σόνταγκ, ενώ τα υπόλοιπα 10 βρίσκονται στο κοιμητήριο Montmartre, τόπο ανάπαυσης του ζωγράφου Εντγκάρ Ντεγκά, του συγγραφέα Εμίλ Ζολά και του χορευτή Βάτσλαφ Νιζίνσκι.

Κάθε υπάρχων τάφος θα είναι διαθέσιμος προς αγορά έναντι 4.000 ευρώ, ενώ οι νικητές θα επιβαρυνθούν επιπλέον με το κόστος αποκατάστασης.

Στη συνέχεια θα μπορούν να αποκτήσουν μίσθωση για τον χώρο, με το κόστος να ξεκινά από 976 ευρώ για δεκαετή σύμβαση και να φτάνει έως τα 17.668 ευρώ για δικαίωμα ταφής επ’ αόριστον.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στην κλήρωση άνοιξαν τη Δευτέρα και θα παραμείνουν διαθέσιμες έως τις 31 Δεκεμβρίου, με κάθε ενδιαφερόμενο να καταβάλλει παράβολο εγγραφής ύψους 125 ευρώ, σύμφωνα με τον δήμο του Παρισιού.