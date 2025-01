Το παρασκήνιο της ορκωμοσίας Τραμπ: Τα σχόλια για το ντύσιμο της Ιβάνκα Τραμπ και της Λόρεν Σάντσεζ – Οι στιγμές αμηχανίας

Ως «περίεργη» και αρκετά αμήχανη περιγράφουν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ τα αμερικανικά ΜΜΕ. Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ορκίστηκε μέσα στην ροτόντα του Καπιτωλίου εξαιτίας των πολικών θερμοκρασιών στην Ουάσινγκτον.

Όσοι δημοσιογράφοι παρευρέθηκαν αναφέρθηκαν στα περιστατικά που δεν κατέγραψαν οι κάμερες και στις στιγμές αμηχανίας. Αρχικά σχολιάστηκε έντονα η απουσία της πρώην πρώτης Κυρίας, Μισέλ Ομπάμα, της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι αλλά και της συζύγου του πρώην αντιπροέδρου του Τραμπ, Κάρεν Πενς. Οι τρεις κυρίες δεν έχουν κρύψει την αντιπάθεια τους για τον Τραμπ και φαίνεται ότι αρνήθηκαν να τιμήσουν με την παρουσία τους την ορκωμοσία του.

Έντονος σχολιασμός έγινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το ντύσιμο της αρραβωνιαστικιάς του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ και της κόρη του νέου προέδρου, Ιβάνκα Τραμπ. Η πρώτη φορούσε ένα λευκό κοστούμι με χαμηλό ντεκολτέ και κρίθηκε από τους χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εντελώς ανάρμοστο για την περίσταση. Μάλιστα σχολιάστηκε ότι ακόμη και ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζούκερμπεργκ που καθόταν δίπλα της πολλές φορές δυσκολευόταν να μην κοιτάξει το ντεκολτέ της.

Jeff Bezos future wife Lauren Sanchez is incredibly inappropriately dressed for a state occasion. Someone should have told her that having her white lace bra out on display is not acceptable. pic.twitter.com/MvwyvuI6R3

— Brittany Gadoury (@brittanygadoury) January 20, 2025