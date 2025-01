Μελάνια Τραμπ: Το φόρεμα που επέλεξε για τον πρώτο χορό με τον Ντόναλντ – Βίντεο από την βραδιά

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ ξεσήκωσαν το πλήθος όταν τελικά εμφανίστηκαν στην εναρκτήρια χοροεσπερίδα του Commander in Chief τη Δευτέρα το βράδυ.

“Αυτή είναι μια μεγάλη συγκέντρωση ε;” είπε ο πρόσφατα ορκισμένος πρόεδρος. Ήταν η πρώτη από τις τρεις επίσημες στάσεις τους.

Η πρώτη κυρία έκανε το ντεμπούτο της ένα λευκό και μαύρο φόρεμα που ακολουθούσε τη σιλουέτα της, το οποίο κατασκευάστηκε κατά παραγγελία από τον Hervé Pierre, τον ίδιο σχεδιαστή που έφτιαξε το φόρεμά της το 2017 για την ίδια περίσταση.

Έκαναν τον πρώτο τους αργό χορό στο The Battle Hymn of the Republic που έπαιξε η μπάντα των Ηνωμένων Πολιτειών των Ναυτικών πριν ανέβουν μαζί τους στη σκηνή ο Αντιπρόεδρος JD Vance και η σύζυγός του Usha.

Δείτε το βίντεο:

Στη συνέχεια τα ζευγάρια χόρεψαν με στρατιωτικούς, όπως συνηθίζεται.

Ο χορός του Commander in Chief είναι αφιερωμένος στους έξι κλάδους του στρατού, με πολλούς παρευρισκόμενους να φορούν τις στολές τους. «Οι αριθμοί προσλήψεων έχουν ξεπεράσει την οροφή τους τελευταίους δύο μήνες», καυχήθηκε ο Τραμπ ενώ απευθυνόταν στο πλήθος, το οποίο αριθμούσε χιλιάδες.



Στη συνέχεια, ο Τραμπ χρησιμοποίησε ένα ξίφος για να κόψει μια τούρτα του Air Force One στη σκηνή – που έγινε για να μοιάζει με το σχέδιό του για το προεδρικό αεροσκάφος που άλλαξε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν. «Θα πάρω ένα κομμάτι σπίτι μαζί μου», είπε.

Το YMCA έπαιξε καθώς άρχισε να αναχωρεί, αν και χόρεψε με το ξίφος στη σκηνή πριν φύγει. «Η Μυστική Υπηρεσία γίνεται πολύ νευρική», σχολίασε ο Βανς στο θέαμα.