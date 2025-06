Το Ισραήλ απέλασε την Γκρέτα Τούνμπεργκ

Η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ βρίσκεται πλέον καθ’ οδόν προς τηn Σουηδία, καθώς απελάθηκε από τις ισραηλινές αρχές, έπειτα από τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία του Στολίσκου Ελευθερίας με το ιστιοφόρο Madleen.

Η 22χρονη Τούνμπεργκ, γνωστή για την ακτιβιστική δράση της υπέρ του κλίματος, επέβαινε στο σκάφος Madleen, το οποίο κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

Ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν το πλοίο νωρίς το πρωί της Δευτέρας και προχώρησαν στη σύλληψη της ομάδας των 12 ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτό, αφού τους είχαν απευθύνει επανειλημμένες προειδοποιήσεις να μην πλησιάσουν την ακτή της Γάζας, η οποία τελεί υπό αυστηρό ναυτικό αποκλεισμό.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ μέσω της πλατφόρμας X, η Τούνμπεργκ βρίσκεται πλέον σε πτήση με προορισμό τη Γαλλία και τελικό προορισμό τη Σουηδία.

Greta Thunberg just departed Israel on a flight to Sweden (via France). pic.twitter.com/kWrI9KVoqX

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 10, 2025