Madleen: Η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν και ακόμη 7 ακτιβιστές αρνούνται να υπογράψουν τα έγγραφα απέλασης του Ισραήλ

Η Ρίμα Χασάν, Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής, που επέβαινε στο ιστιοφόρο Madleen, αρνήθηκε να υπογράψει τα έγγραφα απέλασής της, σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημόσιου ισραηλινού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Χασάν πρόκειται να μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης στην πόλη Γκιμπεόν.

Abducted crew members of Madleen are urging everyone to share this video to raise awareness about their kidnapping by Israel. Please help by sharing and urging your governments to pressure Israel for their safe release.

