Madleen: Το χρονικό της πρωτοβουλίας για ανθρωπιστική βοήθειας στη Γάζα που «ναυάγησε» – Σε ειδικά κελιά οι 12 ακτιβιστές, αντιδράσεις για παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Μακριά από τις ακτές του Ισραήλ, σε διεθνή ύδατα, ισραηλινές ναυτικές δυνάμεις κατέλαβαν το ιστιοφόρο «Madleen», το οποίο μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια και φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, ανάμεσά τους τη γνωστή περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

Η επιχείρηση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις και κατηγορίες για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Το πλοίο «Madleen», που απέπλευσε από τη Σικελία την 1η Ιουνίου σε μια προσπάθεια να σπάσει τον «ναυτικό αποκλεισμό» της Γάζας, συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας. Σε αυτό επέβαιναν 12 ακτιβιστές, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, και έφτασε στο λιμάνι της Ασντόντ συνοδευόμενο από δύο πολεμικά πλοία γύρω στις 8:45 το βράδυ.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι: «Το “γιοτ των σέλφι” έδεσε στο λιμάνι της Ασντόντ πριν από λίγο. Οι επιβαίνοντες υποβάλλονται επί του παρόντος σε ιατρικές εξετάσεις για να διασφαλιστεί ότι είναι σε καλή κατάσταση υγείας».

Η ανακοίνωση συνοδεύτηκε από φωτογραφίες δύο ακτιβιστών, ανάμεσά τους και η Τούνμπεργκ.

The ‘Selfie Yacht’ docked at Ashdod Port a short while ago. The passengers are currently undergoing medical examinations to ensure they are in good health. pic.twitter.com/dGOhPxQnYI

Δώδεκα άτομα επιβαίνουν στο πλοίο Madleen, το οποίο απέπλευσε από τη Σικελία την 1η Ιουνίου, ως μέρος της νέας αποστολής του «Στολίσκου της Ελευθερίας» με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας.

Στο πλοίο επέβαιναν επίσης:

Η ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom, την οποία επικαλείται το Al Jazeera, μετέδωσε ότι ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, διέταξε την προετοιμασία ξεχωριστών κελιών στις φυλακές Givon στη Ράμλα, όπου οι ακτιβιστές θα κρατηθούν προσωρινά πριν την απέλασή τους.

Ο Μπεν-Γκβιρ έδωσε επίσης εντολή να «απαγορευτούν στους ακτιβιστές φιλοπαλαιστινιακά σύμβολα κατά τη διάρκεια της κράτησής τους» και «να μην έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις και ραδιόφωνα στα κελιά τους».

Απαντώντας σε αναφορές ότι οι ακτιβιστές ίσως αναγκαστούν να φορέσουν στολές φυλακής, η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Sara Bashi δήλωσε στο Al Jazeera: «Είναι κρατούμενοι… όχι φυλακισμένοι».

Πρόσθεσε ότι «στο παρελθόν, άνθρωποι που εισήλθαν στο Ισραήλ και τους αρνήθηκαν την είσοδο απελάθηκαν με τα κανονικά τους ρούχα. Επομένως, δεν είμαι σίγουρη για το ποια είναι αυτή η πρόθεση».

Η ΜΚΟ Freedom Flotilla Coalition (FFC), που ναύλωσε το πλοίο, ανακοίνωσε μέσω Telegram: «Η επικοινωνία με το Madleen έχει χαθεί. Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σκάφος», σημειώνοντας ότι οι επιβαίνοντες «απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις».

Οι ακτιβιστές είχαν δηλώσει πως η αποστολή τους είχε σκοπό να διαμαρτυρηθεί ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα και την ανθρωπιστική κρίση.

«Έχουν περάσει 19 ώρες από την τελευταία φορά που είχαμε οποιαδήποτε επαφή ή ενημέρωση για τους φίλους και συναγωνιστές μας. Δεν μας έχει επιτραπεί καμία επικοινωνία μαζί τους», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Στολίσκος της Ελευθερίας, αναφερόμενος στην κράτηση των 12 ακτιβιστών.

It’s been 19 hours since we last saw or heard from our friends and comrades. We have not been allowed any contact.

Of course, Israeli media alledge that no volunteers have been harmed. But the psychological impact of being forcibly abducted by a military force that is… pic.twitter.com/nip2jxW0fb

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) June 9, 2025