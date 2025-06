Στα «μαχαίρια» ο Τραμπ με τον Κυβερνήτη της Καλιφόρνια: «Είναι ανίκανος, θα έπρεπε να μου λέει ευχαριστώ» – Με μήνυση απαντά ο Νιούσομ

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Γκάβιν Νιούσομ «ανίκανο» και επαίνεσε την απόφασή του να στείλει την Εθνοφρουρά στους δρόμους του Λος Άντζελες, αποκαλώντας την «σπουδαία απόφαση» που απέτρεψε, όπως ισχυρίστηκε, την «ολική καταστροφή» της πόλης.

Οι δηλώσεις του ήρθαν λίγες ώρες αφότου ο Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του Αμερικανού Προέδρου για την αποστολή 2.000 ανδρών της Εθνοφρουράς στις διαδηλώσεις κατά της πολιτικής μετανάστευσης στο Λος Άντζελες.

«Ο Τραμπ άναψε τις φωτιές και ενήργησε παράνομα», έγραψε ο Νιούσομ σε ανάρτησή του.

This is exactly what Donald Trump wanted.

He flamed the fires and illegally acted to federalize the National Guard.

The order he signed doesn’t just apply to CA.

It will allow him to go into ANY STATE and do the same thing.

We’re suing him.pic.twitter.com/O3RAGlp2zo

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 9, 2025