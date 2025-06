Σαν Ντιέγκο: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος με 6 επιβαίνοντες – Βίντεο από ραντάρ δείχνει την πορεία του πριν πέσει στον ωκεανό

Ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη στα ανοιχτά του Σαν Ντιέγκο, στις ΗΠΑ, το μεσημέρι της Κυριακής, προκαλώντας φόβους για τον θάνατο και των έξι επιβαινόντων, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους και τη Δευτέρα χωρίς να έχουν εντοπίσει επιζώντες.

Το επταθέσιο δικινητήριο Cessna 414, κατασκευής 1970, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Σαν Ντιέγκο με προορισμό το Φοίνιξ, αλλά κατέπεσε στον Ειρηνικό Ωκεανό λίγα λεπτά αργότερα.

Η ώρα της συντριβής καταγράφηκε στις 12:45 μ.μ. της Κυριακής.

A twin-engine Cessna 414 carrying six people crashed into the Pacific Ocean approximately five miles off the coast of Point Loma in San Diego around 12:30 p.m. PDT shortly after taking off from a San Diego airport.

According to flight tracking data, the plane was en route to… pic.twitter.com/yOjC7mCcpO — T_CAS videos (@tecas2000) June 9, 2025



Στις επιχειρήσεις των ερευνών συνδράμουν η Ακτοφυλακή, ναυαγοσώστες του Σαν Ντιέγκο και άνδρες της συνοριοφυλακής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Σαν Ντιέγκο, «Τα πρώτα συντρίμμια που ανασύρθηκαν από τους ναυαγοσώστες παραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχές της Ακτοφυλακής. Το σκάφος μας Triton παραμένει σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο περαιτέρω παροχής βοήθειας».

A Cessna 414, N414BA, crashed into the ocean shortly after takeoff from San Diego International Airport (SAN), California, USA with 6 persons on board. pic.twitter.com/yf5ZRCcmz0 — Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) June 9, 2025



Η Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε την τρομακτική στιγμή της πρόσκρουσης. Μιλώντας στο NBC 7, ανέφερε: «Το είδα να πέφτει υπό γωνία. Δεν κατέβαινε κάθετα προς το έδαφος. Την επόμενη φορά που βγήκε από τα σύννεφα, έπεσε κατευθείαν στο νερό. Μετά την πρόσκρουση, περίπου έξι δευτερόλεπτα αργότερα, επικράτησε απόλυτη σιγή. Ήξερα ότι έπεσαν στο νερό, με τη μύτη μπροστά, με μεγάλη ταχύτητα».

A Cessna 414 with 6 aboard crashed into the ocean 3 miles west of Point Loma, California, on June 8, shortly after takeoff from San Diego International Airport. The U.S. Coast Guard is searching for survivors, with debris and an oil sheen found. #plane_crash pic.twitter.com/WksJrIYVsj — GeoTechWar (@geotechwar) June 9, 2025



Στην περιοχή του ατυχήματος εντοπίστηκαν συντρίμμια και πετρελαιοκηλίδα, ενδείξεις που υποδηλώνουν την έκταση της πρόσκρουσης.

Το αεροσκάφος ανήκει στην εταιρεία Optimal Health Systems, με έδρα την Πίμα της Αριζόνα, η οποία ειδικεύεται σε βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής. Δεν έχει διευκρινιστεί αν κάποιο από τα μέλη του προσωπικού της εταιρείας επέβαινε στο μοιραίο αεροπλάνο.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Associated Press