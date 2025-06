Τενεσί: Θεαματική επιχείρηση διάσωσης με ελικόπτερο για ζέβρα που είχε αποδράσει – Βίντεο

Έπειτα από οκτώ ημέρες αναζητήσεων, η περιβόητη ζέβρα «Έντ» εντοπίστηκε και διασώθηκε με εναέρια επιχείρηση στο Τενεσί των ΗΠΑ, αφού πρώτα είχε περιπλανηθεί σε δρόμους, δάση και αυλές σπιτιών, προκαλώντας αναστάτωση και αμέτρητα memes στο διαδίκτυο.

Η ζέβρα, η οποία είχε δραπετεύσει από το σπίτι του ιδιοκτήτη της μόλις μία ημέρα μετά την άφιξή της στις 30 Μαΐου, βρέθηκε την Κυριακή σε μια έκταση κοντά στο Κριστιάνα του Τενεσί.

Βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τον δραπέτη «Έντ» να αιωρείται ήρεμα πάνω από τις κορυφές των δέντρων, με το κεφάλι του να προβάλλει μέσα από ένα τεράστιο δίχτυ καθώς μεταφέρεται με ελικόπτερο σε ασφαλές σημείο.

NEW: Runaway Zebra captured after a week on the run in Rutherford County, Tennessee.

His friends aren’t going to believe this.

Ed the Zebra was seen hanging from a helicopter before being delivered to his owner.

The Zebra’s owner said he only had him for a day when the Zebra… pic.twitter.com/zbwx4zccMZ

— Collin Rugg (@CollinRugg) June 8, 2025