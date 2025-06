Ισραήλ: Βίντεο των IDF δείχνει το υπόγειο σημείο όπου εντοπίστηκε νεκρός ο Μοχάμεντ Σινουάρ

Το Ισραήλ στη δημοσιότητα βίντεο που φέρεται να καταγράφει τα υπόγεια δωμάτια όπου εντοπίστηκε το πτώμα του Μοχάμεντ Σινουάρ, ηγετικού στελέχους της Χαμάς, ο οποίος θεωρείται ότι σκοτώθηκε σε τούνερλ κάτω από νοσοκομείο της Γάζας τον προηγούμενο μήνα.

Η ανακοίνωση έρχεται περισσότερες από τρεις εβδομάδες μετά την αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσαν οι Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF) σε καταφύγιο κοντά στο Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο της Γάζας στην πόλη Χαν Γιουνίς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 20 άνθρωποι.

Οι IDF ανέφεραν ότι ο Σινουάρ βρισκόταν ανάμεσα στους νεκρούς και αρχικά είχαν ανακοινώσει ότι το πτώμα του εντοπίστηκε τις ημέρες μετά την επίθεση της 13ης Μαΐου.

Οι IDF δήλωσαν πως, «Η ταυτότητα του πτώματος επιβεβαιώθηκε με ανάλυση DNA καθώς και με τη βοήθεια των δελτίων ταυτότητας του Σινουάρ που βρέθηκαν στις σήραγγες».

Η Χαμάς δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X και στο YouTube, οι IDF παρουσιάζουν μια υπόγεια σήραγγα και πολλαπλά δωμάτια που συνδέονται μεταξύ τους.

Mohammad Sinwar was responsible for the deaths of countless civilians. He was eliminated in an IDF & ISA strike on May 13.

His body was found beneath the European hospital in Khan Yunis—more proof of how Sinwar, and Hamas, hide behind their civilians and purposely embed… pic.twitter.com/HVSVkCgo1x

— Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2025