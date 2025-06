Γάζα: Υπό κράτηση οι ακτιβιστές του «Madleen», ο Μπεν-Γκβιρ τους στέλνει στη φυλακή πριν την απέλαση – Τούνμπεργκ: «Μας έχουν απαγάγει»

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom, την οποία επικαλείται το Al Jazeera, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, διέταξε τις αρχές των φυλακών να προετοιμάσουν ξεχωριστά κελιά για τους ακτιβιστές του πλοίου «Madleen» στις φυλακές Givon στη Ράμλα, όπου πρόκειται να κρατηθούν προσωρινά πριν την απέλασή τους.

Κατά την άφιξή τους στην Ασντόντ, οι ακτιβιστές θα συνοδεύονται στη φυλακή με οχήματα με φιμέ τζάμια για να ελαχιστοποιηθεί η προσοχή του κοινού, ανέφεραν δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ο Μπεν-Γκβιρ έχει επίσης δώσει εντολή στους υπαλλήλους της φυλακής να απαγορεύσουν στους ακτιβιστές να έχουν στην κατοχή τους φιλοπαλαιστινιακά σύμβολα κατά τη διάρκεια της κράτησής τους και να τους απαγορεύσουν την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις και ραδιόφωνα στα κελιά τους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Απαντώντας σε άλλες αναφορές που ισχυρίζονται ότι οι ακτιβιστές θα φορούν στολές, η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Sara Bashi δήλωσε ότι θα ήταν «πολύ ασυνήθιστο για την ισραηλινή κυβέρνηση να εκδίδει στολές φυλακής σε ανθρώπους που δεν είναι φυλακισμένοι».

«Είναι κρατούμενοι … όχι φυλακισμένοι», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Στο παρελθόν, άνθρωποι που εισήλθαν στο Ισραήλ και τους αρνήθηκαν την είσοδο απελάθηκαν με τα κανονικά τους ρούχα. Επομένως, δεν είμαι σίγουρη για το ποια είναι αυτή η πρόθεση».

«Οι μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς παραβίασαν μια βασική αρχή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στοχεύοντας ισραηλινούς πολίτες. Αυτό ήταν λάθος και η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο ισραηλινός στρατός να στοχεύει στη συνέχεια Παλαιστίνιους πολίτες στη Γάζα, όπως έκανε», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει κρατούμενους ακτιβιστές από ένα σκάφος με προορισμό τη Γάζα να συνοδεύονται από το Ισραηλινό Ναυτικό στο λιμάνι της Ασντόντ. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως το γιοτ των «διασημοτήτων» οδηγείται με ασφάλεια στις ακτές του Ισραήλ.

«Οι επιβαίνοντες αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους», υπογραμμίζει.

«Ενώ η Γκρέτα (Τούνμπεργκ) και άλλοι επιχείρησαν να στήσουν μια μιντιακή προβοκάτσια, με μοναδικό σκοπό να κερδίσουν δημοσιότητα – η οποία περιελάμβανε λιγότερη ανθρωπιστική βοήθεια από (όσο χωράει) ένα φορτηγό – περισσότερα από 1.200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από το Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες και επιπλέον το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) έχει διανείμει σχεδόν 11 εκατομμύρια γεύματα απευθείας σε πολίτες της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Υπάρχουν τρόποι για να παραδοθεί (ανθρωπιστική) βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας – δεν περιλαμβάνουν selfies στο Instagram. Η μικρή ποσότητα βοήθειας που βρισκόταν στο γιοτ και δεν καταναλώθηκε από τις “ διασημότητες” θα μεταφερθεί στη Γάζα μέσω πραγματικών ανθρωπιστικών οδών», υποστηρίζει.

Νωρίτερα, το υπουργείο είχε δηλώσει ότι το σκάφος Madleen ρυμουλκούνταν στις ισραηλινές ακτές, ότι οι ακτιβιστές θα απελαύνονταν και ότι η «μικρή ποσότητα βοήθειας» που μετέφερε θα αποστέλλονταν στη Γάζα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση FFC, που είχε ναυλώσει το ιστιοφόρο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι «η επικοινωνία με το Madleen έχει χαθεί. Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σκάφος», συμπληρώνοντας πως οι επιβαίνοντες «απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις».

Το ιστιοφόρο Madleen απέπλευσε από τη Σικελία την 1η Ιουνίου με στόχο να σπάσει τον «ναυτικό αποκλεισμό» του Ισραήλ στη Γάζα και να παραδώσει συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας. Το τελευταίο του στίγμα έδειχνε πως βρισκόταν σε απόσταση περίπου 31 ναυτικών μιλίων από τη Λωρίδα της Γάζας.