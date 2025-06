Λος Άντζελες: Κλιμάκωση των διαδηλώσεων με πυρπολημένα οχήματα και συγκρούσεις – Η απόφαση του Τραμπ που έριξε «λάδι στη φωτιά»

Η ένταση κλιμακώθηκε δραματικά στο Λος Άντζελες την Κυριακή, καθώς χιλιάδες κόσμου κατέβηκαν στους δρόμους αντιδρώντας στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει την Εθνοφρουρά, ως μέτρο καταστολής των διαδηλώσεων -και των επεισοδίων που τις συνόδευσαν- κατά της σκληρής αντιμεταναστευτικής πολιτικής του.

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, αναφέρει το Associated Press, με χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία, πυρπολημένα αυτοκίνητα και αποκλεισμό της κεντρικής εθνικής οδού 101.

A man waves a flag as smoke and flames rise from a burning vehicle during a protest against federal immigration sweeps, in downtown Los Angeles, California, U.S. June 8, 2025. REUTERS/David Swanson pic.twitter.com/MsS6LvO1EP



Η αστυνομία του Λος Άντζελες απαγόρευσε τις συγκεντρώσεις σε όλο το κέντρο της πόλης και διέταξε τους διαδηλωτές να αποχωρήσουν το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από την τρίτη συνεχόμενη ημέρα βίαιων επεισοδίων στις κινητοποιήσεις κατά της μεταναστευτικής πολιτικής του Τραμπ.

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε επικαλεστεί από το Σάββατο μία νομική διάταξη που του επιτρέπει να αναπτύξει ομοσπονδιακές δυνάμεις «σε περίπτωση εξέγερσης ή κινδύνου εξέγερσης κατά της εξουσίας της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών».

Όπως δήλωσε, ενέκρινε την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθώς ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί στο Air Force One στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ, την Κυριακή, ο Τραμπ ανέφερε: «Υπάρχουν βίαιοι άνθρωποι στο Λος Άντζελες και δεν θα τη γλιτώσουν».

«Θα έχουμε στρατεύματα παντού. Δεν θα αφήσουμε αυτό να συμβεί στη χώρα μας. Δεν θα αφήσουμε τη χώρα μας να διαλυθεί όπως επί Μπάιντεν», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις στην πόλη.

97-99% of the protesters in Los Angeles, California are peaceful. These aren’t riots.

Trump wants you to think otherwise. Because he wants to divert attention from his spat with Elon.

Yes, there is some violence, but it’s a very minimal. These are protests of outrage over… pic.twitter.com/B4Jx3HavYu

— Ed Krassenstein (@EdKrassen) June 9, 2025