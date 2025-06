Γάζα: Ο Μακρόν ζητεί την επιστροφή των Γάλλων ακτιβιστών που επέβαιναν στο «Madleen» – «Ήμασταν σε επαφή με τις ισραηλινές αρχές» είπε ο Μπαρό

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, «ζήτησε να επιτραπεί, το ταχύτερο δυνατό, η επιστροφή στη Γαλλία» των 6 Γάλλων υπηκόων που επιβαίνουν σε ένα σκάφος (Μαντλίν) που μετέφερε φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια, το οποίο αναχαιτίστηκε ανοικτά της Γάζας από τις ισραηλινές αρχές, όπως δήλωσε σήμερα το Ελιζέ.

«Αφότου αποκτήσαμε γνώση του σχεδίου τους, παρά τους κινδύνους για τους οποίους τους είχαμε προειδοποιήσει, ήμασταν σε επαφή με τις ισραηλινές αρχές προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε συμβάν», είπε επίσης ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, σε ανακοίνωση προς τον Τύπο.

«Μετά τη σύλληψη του πλοίου, ζητήσαμε να ασκήσουμε προξενική προστασία» και να «τους επισκεφθούμε» όταν θα έφθαναν στο ισραηλινό έδαφος, «προκειμένου να βεβαιωθούμε για την κατάστασή τους και να διευκολύνουμε την ταχεία επιστροφή τους στη Γαλλία», είπε.

Το ιστιοφόρο στον οποίο επέβαιναν 12 ακτιβιστές από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία, την Τουρκία, τη Σουηδία, την Ισπανία και την Ολλανδία, είχε αναχωρήσει από την Ιταλία την 1η Ιουνίου για να «σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό» της Γάζας, που είναι στα όρια κατάστασης ανθρωπιστικής καταστροφής έπειτα από 20 μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Η Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ και η Γαλλίδα, παλαιστινιακής καταγωγής, ευρωβουλευτής Ριμά Χασάν είναι μεταξύ των επιβαινόντων στο σκάφος.

SOS! the volunteers on ‘Madleen’ have been kidnapped by Israeli forces.

Greta Thunberg is a Swedish citizen.

Pressure their foreign ministries and help us keep them safe!

