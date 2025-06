Ισραήλ: Στην Ασντόντ το ιστιοφόρο Madleen που κατευθυνόταν στη Γάζα – Ανάγκασαν τους ακτιβιστές να δουν βίντεο με τις φρικαλεότητες της Χαμάς

Ισραηλινοί στρατιώτες κατέλαβαν το ξημέρωμα της Δευτέρας (9/6) το υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο Madleen που είχε ναυλώσει ο συνασπισμός του Στολίσκου Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition/FFC). Το πλοίο κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, αψηφώντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ διέταξε τον στρατό να προβάλει ένα βίντεο που δείχνει τις φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από την Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Οι ακτιβιστές αναγκάστηκαν να το παρακολουθήσουν, καθώς προσπάθησαν να αμφισβητήσουν τον αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο του.

Το ανατριχιαστικό βίντεο 43 λεπτών, που αναπαρήχθη από το γραφείο του εκπροσώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, δείχνει μη λογοκριμένα, σκληρά πλάνα με ανθρώπους να σφαγιάζονται και σώματα να ακρωτηριάζονται κατά τη διάρκεια της επίθεσης, πολλά από τα οποία έχουν ληφθεί από κάμερες σώματος τρομοκρατών.

«Είναι σκόπιμο η αντισημίτισσα Γκρέτα και οι φίλοι της που υποστηρίζουν τη Χαμάς να δουν ακριβώς ποια είναι η τρομοκρατική ομάδα Χαμάς που υποστηρίζουν και ενεργούν για λογαριασμό της, ποιες φρικτές πράξεις διέπραξαν σε γυναίκες, ηλικιωμένους και παιδιά, και εναντίον τίνος μάχεται το Ισραήλ για την άμυνά του», λέει ο Κατζ στην ανακοίνωσή του, αναφερόμενος στη Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, την πιο διάσημη από τις 12 ακτιβίστριες που επέβαιναν στο σκάφος.

Greta Thunberg is currently on her way to Israel, safe and in good spirits. pic.twitter.com/pjWSr0lOsE — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

Βίντεο από τη στιγμή της κατάληψης του σκάφους

🚨URGENT | The Israeli army has boarded the Freedom Flotilla Madleen, taken control, and cut off communications!!! pic.twitter.com/GphcXGN8C5 — ‏Martyrs of Gaza (@GazaMartyrs) June 9, 2025

Οι ανακοινώσεις από το ΥΠΕΞ του Ισραήλ

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει κρατούμενους ακτιβιστές από ένα σκάφος με προορισμό τη Γάζα να συνοδεύονται από το Ισραηλινό Ναυτικό στο λιμάνι της Ασντόντ. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως το γιοτ των «διασημοτήτων» οδηγείται με ασφάλεια στις ακτές του Ισραήλ. «Οι επιβαίνοντες αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους», υπογραμμίζει.

All the passengers of the ‘selfie yacht’ are safe and unharmed. They were provided with sandwiches and water. The show is over. pic.twitter.com/tLZZYcspJO — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 9, 2025

«Ενώ η Γκρέτα (Τούνμπεργκ) και άλλοι επιχείρησαν να στήσουν μια μιντιακή προβοκάτσια, με μοναδικό σκοπό να κερδίσουν δημοσιότητα – η οποία περιελάμβανε λιγότερη ανθρωπιστική βοήθεια από (όσο χωράει) ένα φορτηγό – περισσότερα από 1.200 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από το Ισραήλ τις τελευταίες δύο εβδομάδες και επιπλέον το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) έχει διανείμει σχεδόν 11 εκατομμύρια γεύματα απευθείας σε πολίτες της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

The Israeli Navy is currently communicating with the “selfie yacht”. Using an international civilian communication system, the Israeli Navy has instructed the “selfie yacht” to change its course due to its approach toward a restricted area. pic.twitter.com/KnSqWrsXU2 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) June 8, 2025

«Υπάρχουν τρόποι για να παραδοθεί (ανθρωπιστική) βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας – δεν περιλαμβάνουν selfies στο Instagram. Η μικρή ποσότητα βοήθειας που βρισκόταν στο γιοτ και δεν καταναλώθηκε από τις “ διασημότητες” θα μεταφερθεί στη Γάζα μέσω πραγματικών ανθρωπιστικών οδών», υποστηρίζει.

Νωρίτερα, το υπουργείο είχε δηλώσει ότι το σκάφος Madleen ρυμουλκούνταν στις ισραηλινές ακτές, ότι οι ακτιβιστές θα απελαύνονταν και ότι η «μικρή ποσότητα βοήθειας» που μετέφερε θα αποστέλλονταν στη Γάζα.

Η μη κυβερνητική οργάνωση FFC, που είχε ναυλώσει το ιστιοφόρο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι «η επικοινωνία με το Madleen έχει χαθεί. Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το σκάφος», συμπληρώνοντας πως οι επιβαίνοντες «απήχθησαν από ισραηλινές δυνάμεις». Το ιστιοφόρο Madleen απέπλευσε από τη Σικελία την 1η Ιουνίου με στόχο να σπάσει τον «ναυτικό αποκλεισμό» του Ισραήλ στη Γάζα και να παραδώσει συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας. Το τελευταίο του στίγμα έδειχνε πως βρισκόταν σε απόσταση περίπου 31 ναυτικών μιλίων από τη Λωρίδα της Γάζας.