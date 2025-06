Ο Τραμπ απειλεί με τον στρατό το Λος Άντζελες: Έτοιμοι να επέμβουν στις διαδηλώσεις 700 Αμερικανοί πεζοναύτες

Σε επιφυλακή είναι 700 Αμερικανοί πεζοναύτες στην βάση Πέντλετον προκειμένου να παρέμβουν στις διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες κατ’ εντολή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Ήδη ξεκίνησαν οι απελάσεις μεταναστών, που συνελήφθησαν σε επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Της Εύης Απολλωνάτου

Ο Λευκός Οίκος εμφανίζεται έτοιμος να κλιμακώσει την αντιπαράθεση με τους διαδηλωτές και τις τοπικές αρχές της Καλιφόρνια. Ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ήδη περίπου 4.000 μέλη της Εθνοφρουράς στην Πόλη των Αγγέλων προκειμένου να συνδράμουν τις επιδρομές και τις συλλήψεις μεταναστών από την ICE.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ μέχρι στιγμής περίπου 300 μέλη της Εθνοφρουράς πήραν μέρος στην αστυνόμευση της πόλης με στόχο να διαλύσουν τις διαδηλώσεις. Τα υπόλοιπα μέλη βρίσκονται σε κυβερνητικά κτίρια και αναμένουν εντολές.

Η κινητοποίηση της Εθνοφρουράς έριξε λάδι στην φωτιά και έκανε το Λος Άντζελες να μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη. Σύμφωνα με το CNN οι άνδρες της Εθνοφρουράς έφτασαν στο σημείο να συγκρούονται σφοδρά με τους διαδηλωτές και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρέμβει η αστυνομία του Λος Άντζελες για να σταματήσει το άγριο επεισόδιο.

Σε εικόνες αμερικανικών δικτύων φαίνεται η χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης και πλαστικών σφαιρών. Η Εθνοφρουρά, όμως, δεν είναι ενεργό στρατιωτικό σώμα. Αποτελείται από εφέδρους του αμερικανικού στρατού.

