Λος Άντζελες: Ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη επιπλέον 2.000 μελών της Εθνοφρουράς – Οργή από τον κυβερνήτη Νιούσομ και νέα επεισόδια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη Δευτέρα διάταγμα για την ανάπτυξη επιπλέον 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες για την υποστήριξη στην αντιμετώπιση των διαδηλώσεων που ξέσπασαν έπειτα από μαζικές μεταναστευτικές επιχειρήσεις.

Ανώτατοι αξιωματούχοι, που μίλησαν ανώνυμα, ανέφεραν ότι η ανάπτυξη των δυνάμεων ενδέχεται να καθυστερήσει μία ή δύο ημέρες, καθώς το διάταγμα μόλις υπεγράφη. Παράλληλα, 700 πεζοναύτες στάλθηκαν από τη βάση του Twentynine Palms για την προστασία ομοσπονδιακών κτηρίων και πρακτόρων, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση Βορείου Αμερικής (US Northern Command).

PRESS RELEASE: Approximately 700 Marines with 2nd Battalion, 7th Marines, 1st Marine Division will seamlessly integrate with the Title 10 forces under Task Force 51 in the Los Angeles Area. @DODResponse @1stMEF @DeptofDefense @USArmyNorth

— U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) June 9, 2025