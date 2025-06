Στα άκρα η κόντρα Τραμπ-Νιούσομ για την επέμβαση της Εθνοφρουράς – Η μήνυση κατά της κυβέρνησης και το «φάντασμα» του αυταρχισμού που ανησυχεί τους ειδικούς

Έπειτα από ένα Σαββατοκύριακο έντασης στους δρόμους του Λος Άντζελες και μετά την απαγόρευση των διαδηλώσεων στο κέντρο της πόλης, η κατάσταση κλιμακώνεται καθώς η αντιπαράθεση ανάμεσα στην πολιτεία της Καλιφόρνια και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ παίρνει πλέον νομική τροπή, με αφορμή τις διαδηλώσεις κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) και την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην πόλη.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ομοσπονδιακό κτίριο Edward R. Roybal στο κέντρο του Λος Άντζελες, το οποίο στεγάζει κέντρο κράτησης μεταναστών.

Η αστυνομία απάντησε με χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών -που θεωρητικά δεν είναι φονικές- προκειμένου να διαλύσει τα πλήθη, ενώ την ίδια στιγμή έφθαναν στην πόλη μέλη της Εθνοφρουράς που είχε αποστείλει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς με στόχο να καταστείλει τις διαδηλώσεις, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος δήλωσε ότι σκοπεύει να καταθέσει μήνυση κατά της διοίκησης Τραμπ.

Η μήνυση κατατέθηκε τη Δευτέρα από την Πολιτεία της Καλιφόρνια κατά της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, με αντικείμενο την αποστολή 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στην περιοχή του Λος Άντζελες – μια ενέργεια που, όπως σημειώνεται, στερείται ιστορικού προηγουμένου και έχει εντείνει τις εντάσεις ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη μεγαλύτερη πολιτεία των Δημοκρατικών.

Ο κυβερνήτης Νιούσομ και η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, καταδίκασαν από κοινού την απόφαση του Τραμπ να στείλει στρατό, χαρακτηρίζοντάς την αυταρχική και επιθετική.

Ο Νιούσομ δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά, όπως κι έγινε, ενώ περίπου 300 άνδρες της Εθνοφρουράς είχαν ήδη αναπτυχθεί την Κυριακή σε Λος Άντζελες, Πάραμαουντ και Κόμπτον.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Νιούσομ, και ο Λευκός Οίκος συγκρούονται έντονα για τον τρόπο διαχείρισης των διαδηλώσεων στο Λος Άντζελες, σημειώνει το Associated Press.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Τομ Χόμαν, επικεφαλής της συνοριακής πολιτικής, προειδοποίησε πως οποιοσδήποτε –συμπεριλαμβανομένων και υψηλόβαθμων αξιωματούχων– παρεμποδίσει την ομοσπονδιακή εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας, θα συλληφθεί.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», δήλωσε στην εκπομπή Fox & Friends, αν και πρόσθεσε πως «δεν υπήρξε καμία συζήτηση» για τη σύλληψη του Γκάβιν Νιούσομ.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια απάντησε μέσω συνέντευξής του στο MSNBC. «Έλα λοιπόν, πιάσε με, συνέλαβέ με. Ας το τελειώνουμε, σκληρέ τύπε», δήλωσε ο Νιούσομ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μόλις αφίχθη στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εγκρίνει τη σύλληψη του Νιούσομ εν μέσω των αναταραχών στην «Πόλη των Αγγέλων».

«Θα το έκανα αν ήμουν ο Τομ», είπε, αναφερόμενος στον αναπληρωτή διευθυντή της υπηρεσίας ICE, Τομ Χόμαν.

Reporter: “Gavin Newsom is daring Tom Homan to come arrest him. Should he do it?”

Trump: “I would do it if I were Tom. I think it’s great.”

Wannabe dictator energy pic.twitter.com/Kx8XY3AiQK

— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) June 9, 2025