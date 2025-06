Επίθεση Γκάβιν Νιούσομ σε Ντόναλντ Τραμπ: Διεστραμμένη φαντασίωση δικτατορικού προέδρου

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Γκάβιν Νιούσομ, εξεγέρθηκε χθες Δευτέρα εναντίον της απόφασης να αναπτυχθούν εκατοντάδες μέλη του σώματος των πεζοναυτών στο Λος Άντζελες για την προστασία των ομοσπονδιακών λειτουργών και των ομοσπονδιακών κτηρίων, κρίνοντας πως ικανοποιεί μόνο «τη διεστραμμένη φαντασίωση του δικτατορικού προέδρου» του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν υπηρετήσει με τιμή σε πολλούς πολέμους για να υπερασπιστούν τη δημοκρατία. Είναι ήρωες», σχολίασε ο κ. Νιούσομ μέσω X. «Δεν έπρεπε να αναπτυχθούν στο αμερικανικό έδαφος, αντιμέτωποι με τους συμπατριώτες τους, για να ικανοποιήσουν τη διεστραμμένη φαντασίωση ενός δικτατορικού προέδρου. Αυτό είναι αντιαμερικανικό», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

