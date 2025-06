Λος Άντζελες: Φωτορεπόρτερ της New York Post δέχθηκε πλαστική σφαίρα στο μέτωπο – Δείτε το βίντεο

Σε ένα περιστατικό που προκαλεί σοκ και ανησυχία για την ασφάλεια των δημοσιογράφων κατά την κάλυψη των ταραχών στο Λος Άντζελες, φωτογράφος της New York Post τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πλαστική σφαίρα που εκτοξεύθηκε από αστυνομικό κατά τη διάρκεια βίαιων διαδηλώσεων την Κυριακή.

Το συγκλονιστικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από τον ίδιο τον φωτορεπόρτερ, τον Toby Canham, ο οποίος βρισκόταν σε αποστολή για την εφημερίδα και στεκόταν σε ανυψωμένο σημείο κοντά στον αυτοκινητόδρομο 101, τραβώντας υλικό από τις συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας.

Σύμφωνα με την Post, ένας αστυνομικός της California Highway Patrol (CHP) γύρισε ξαφνικά το όπλο του προς τον Canham και τον πυροβόλησε από απόσταση περίπου 90 μέτρων.

Ο 59χρονος φωτογράφος, που φορούσε την δημοσιογραφική του ταυτότητα, δέχτηκε τη σφαίρα στο μέτωπο και κατέρρευσε στο έδαφος, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

«Γaμώτο, γaμώτο, μόλις με πυροβόλησαν στο κεφάλι!», ακούγεται να φωνάζει ο πατέρας δύο παιδιών πίσω από την κάμερα.

WATCH: The LAPD sh**ts a New York Post photographer in the head with a rubber bullet during the anti-ICE riots Sunday night.

Toby Canham: “F*ck, f*ck, I just got shot in the head!”

Canham was admitted to the hospital for whiplash and neck pain and left with a giant bruise on… pic.twitter.com/rQwHMXa45Q

— RedWave Press (@RedWave_Press) June 10, 2025