La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε εύκολα 2-1 την Αλαβές κι όσο… ζει, ελπίζει – Όλα τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

LaLiga
Ο Eder Militao της Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον του Toni Martinez της Deportivo Alaves κατά τη διάρκεια του αγώνα ποδοσφαίρου της ισπανικής LaLiga μεταξύ Ρεάλ Μαδρίτης και Deportivo Alaves στο στάδιο Santiago Bernabeu στη Μαδρίτη, Ισπανία, 21 Απριλίου 2026. EPA/J.J. GUILLEN

Βγάζοντας «αντίδραση» μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα με Μαγιόρκα και Τζιρόνα, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Αλαβές πιο εύκολα απ’ ότι δείχνει το τελικό 2-1 στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής της La Liga και μείωσε στους 6 βαθμούς την απόστασή της απ’ την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο. Κι όσο… ζει, ελπίζει η «βασίλισσα», δεδομένου ότι στις 10 Μαΐου θα διεξαχθεί το clasico στο “Camp Nou”.

Οι «μερένχες» προηγήθηκαν με το γκολ του Εμπαπέ στο 30′ και «καθάρισαν» τη νίκη με ένα τέρμα του Βινίσιους στο 50′. Η Αλαβές μείωσε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτίνεθ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-1.

Τρομερό παιχνίδι έγινε στο “Estadio Municipal de Montilivi” της Τζιρόνα, όπου η Μπέτις κατάφερε να «αποδράσει» με μεγάλο διπλό (3-2), χάρις σε ένα τέρμα του Ρικέλμε στο 80ό λεπτό, αποκτώντας «αέρα» 5 βαθμών απ’ τη Θέλτα, στη «μάχη» της 5ης θέσης.

Νωρίτερα, Μαγιόρκα και Βαλένθια έμειναν στο 1-1, σε αποτέλεσμα που άφησε ικανοποιημένη μόνο την φιλοξενούμενη, στο πρώτο από τα δύο ματς με τα οποία άνοιξε η «αυλαία» της 33ης αγωνιστικής της LaLiga (θα προηγηθεί της 32ης). Στο άλλο παιχνίδι η Αθλέτικ Μπιλμπάο επικράτησε με 1-0 της Οσασούνα κι έδιωξε από πάνω της κάθε… υποψία που υπήρχε για το μέλλον της στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Η Βαλένθια πήρε ένα «χρυσό» βαθμό στη μάχη που δίνει για την παραμονή στα «σαλόνια», απέναντι σε μία ομάδα που μάχεται για τον ίδιο σκοπό κι απέτυχε απόψε να εκμεταλλευτεί την έδρα της, παρότι προηγήθηκε στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου. Ο Γκουέρα, ο οποίος πέρασε αλλαγή στο 60′ αποδείχθηκε παίκτης-κλειδί για τις «νυχτερίδες», καθώς από δική του ασίστ προήλθε το γκολ της ισοφάρισης του Σαντίκ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 33ης αγωνιστικής:

  • Αθλέτικ Μπιλμπάο-Οσασούνα 1-0 (16′ Γκουρουθέτα)
  • Μαγιόρκα-Βαλένθια 1-1 (49′ Σάμου Κόστα – 67′ Σαντίκ)
  • Τζιρόνα-Μπέτις 2-3 (7′ Τσιγκάνκοφ, 67′ πέν. Ουναΐ – 23′ Ρόκα, 63′ Εζαλζουλί, 80′ Ρικέλμε)
  • Ρεάλ Μαδρίτης-Αλαβές 2-1 (30′ Μπαπέ, 50′ Βινισιους – 90’+3′ Μαρτίνεθ)
  • Έλτσε-Ατλέτικο Μαδρίτης 22/04
  • Σοσιεδάδ-Χετάφε 22/04
  • Μπαρτσελόνα-Θέλτα 22/04
  • Λεβάντε-Σεβίλη 23/04
  • Ράγιο Βαγεκάνο-Εσπανιόλ 23/04
  • Οβιέδο-Βιγιαρεάλ 23/04

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

  1. Μπαρτσελόνα 79 -Champions League-
  2. Ρεάλ Μαδρίτης 73 -32αγ. -Champions League-
  3. Βιγιαρεάλ 61
  4. Ατλέτικο Μαδρίτης 57
  5. Μπέτις 49 -32αγ.
  6. Θέλτα 44
  7. Ρεάλ Σοσιεδάδ 42 -Europa League (μίνιμουμ)-
  8. Χετάφε 41
  9. Αθλέτικ Μπιλμπάο 41 -32αγ.
  10. Οσασούνα 39 -32αγ.
  11. Εσπανιόλ 38
  12. Τζιρόνα 38 -32αγ.
  13. Βαλένθια 36 -32αγ.
  14. Μαγιόρκα 35 -32αγ.
  15. Ράγιο Βαγεκάνο 35
  16. Σεβίλη 34
  17. Αλαβές 33 -32αγ.
  18. Έλτσε 32
  19. Λεβάντε 29
  20. Οβιέδο 27

