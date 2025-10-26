Times of Israel: Η Μοσάντ αποκάλυψε πώς δρούσε το «τρομοκρατικό δίκτυο του Ιράν» που βρίσκεται πίσω από επιθέσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και Αυστραλία

Ένα διεθνές τρομοκρατικό δίκτυο που λειτουργεί υπό τη διοίκηση της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC-Quds Force) βρίσκεται πίσω από μια σειρά πρόσφατων επιθέσεων εναντίον εβραϊκών στόχων σε δυτικές χώρες, σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ.

Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών, ο ανώτερος διοικητής της Δύναμης Quds του IRGC, Sardar Ammar είναι επικεφαλής του δικτύου, το οποίο έχει εντείνει τις προσπάθειές του να πλήξει εβραϊκούς και ισραηλινούς στόχους ανά τον κόσμο μετά την επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Μοσάντ υποστηρίζει ότι ο Ammar διοικεί περίπου 11.000 πράκτορες, οι οποίοι εκτελούν μυστικές αποστολές. Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών, το δίκτυο έχει πραγματοποιήσει εμπρηστικές επιθέσεις και βανδαλισμούς σε εβραϊκές επιχειρήσεις και κοινοτικά ιδρύματα, με στόχο «να εκφοβίσει τις κοινότητες και να δημιουργήσει συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιο σοβαρές επιθέσεις».

Sardar Ammar
Sardar Ammar

Το δίκτυο του Sardar φέρεται επίσης να σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον προσωπικοτήτων της εβραϊκής κοινότητας, ανέφερε. Η Μοσάντ συνέδεσε το δίκτυο με τρεις συγκεκριμένες υποθέσεις, μεταξύ αρκετών ακόμη που εντόπισε σε συνεργασία με υπηρεσίες πληροφοριών άλλων χωρών:

  • Ιούλιος 2024 (Ελλάδα): Η αντιτρομοκρατική στην Ελλάδα συνέλαβε επτά άτομα, ανάμεσά τους δύο Ιρανούς, για εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στόχων στην Αθήνα — ενός ξενοδοχείου και μιας συναγωγής.
  • Ιούλιος 2025 (Γερμανία): Οι εισαγγελείς ανακοίνωσαν τη σύλληψη ενός άνδρα στη Δανία, ο οποίος ήταν ύποπτος για συλλογή πληροφοριών σχετικά με εβραϊκούς στόχους και άτομα στο Βερολίνο για λογαριασμό ιρανικών υπηρεσιών. Κατασκόπευσε τρεις τοποθεσίες τον Ιούνιο, «πιθανότατα στο πλαίσιο προετοιμασίας για περαιτέρω δραστηριότητες κατασκοπείας στη Γερμανία, ενδεχομένως και για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων», σύμφωνα με τους εισαγγελείς.
  • Αύγουστος 2024 (Αυστραλία): Η κυβέρνηση της Καμπέρα κατηγόρησε το Ιράν για συμμετοχή σε δύο εμπρηστικές επιθέσεις— στη συναγωγή Adass Israel στη Μελβούρνη και σε εστιατόριο kosher στο Σίδνεϊ, χρησιμοποιώντας μέλη συμμοριών οργανωμένου εγκλήματος. Ως αντίδραση, η Αυστραλία απέλασε τον Ιρανό πρέσβη, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και ανακοίνωσε πως θα χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με τη Μοσάντ, για να κρύψει την εμπλοκή του Ιράν, το δίκτυο στρατολόγησε μη Ιρανούς, χρησιμοποίησε εγκληματικές συμμορίες, εφαρμόζοντας αυστηρή μυστικότητα.

Οι επιθέσεις θεωρήθηκαν γενικά από τις υπηρεσίες πληροφοριών ως ερασιτεχνικές και αδιάφορες, σύμφωνα με τους Times of Israel. Για παράδειγμα, σε ένα περιστατικό εγκληματίες στόχευσαν δύο φορές λάθος σημείο στο Σίδνεϊ πριν τελικά πυρπολήσουν το εστιατόριο kosher το 2024.

 

