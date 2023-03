H Δύναμη Κουντς σχεδίαζε την τρομοκρατική επίθεση στο εβραϊκό εστιατόριο – Ο ρόλος της Μοσάντ στην εξάρθρωση του δικτύου

Η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ, Μοσάντ, ανέφερε ότι βοήθησε την Ελλάδα στην εξάρθρωση του τρομοκρατικού δικτύου, που είχε σκοπό να χτυπήσει εβραϊκούς στόχους στην Αθήνα και μέλη του οποίου συνδέονται με τη Δύναμη Κουντς.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Μοσάντ, βοήθησε τις ελληνικές αρχές να αποτρέψουν απόπειρα δύο Πακιστανών να πραγματοποιήσουν επίθεση εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στην Ελλάδα. «Μετά την έναρξη της έρευνας για τους υπόπτους στην Ελλάδα, η Μοσάντ βοήθησε στην αποκάλυψη πληροφοριών της υποδομής, των μεθόδων λειτουργίας και της σύνδεσης με το Ιράν», αναφέρει η υπηρεσία κατασκοπείας.

«Αυτό είναι άλλο ένα παράδειγμα ότι το Ιράν προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τον τρόμο εναντίον ισραηλινών και εβραϊκών στόχων στο εξωτερικό», ανέφερε η υπηρεσία πληροφοριών του Ισραήλ.

Όπως σημειώνει δημοσίευμα της Jerusalem Post, η Μοσάντ βοήθησε στον εντοπισμό της σύνδεσης μεταξύ του τοπικού τρομοκρατικού πυρήνα στην Ελλάδα και των ευρύτερων παγκόσμιων τρομοκρατικών ενεργειών του Ιράν. Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών, «μαζί με τους εταίρους μας στις υπηρεσίες πληροφοριών θα ενεργήσουμε στο πλαίσιο του ρόλου μας ακατάπαυστα, για να ανατρέψουμε τις προθέσεις του Ιράν να προκαλέσει ζημιά σε όλο τον κόσμο».

«Ευχαριστώ την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική υπηρεσία πληροφοριών και ασφάλειας για την αποτροπή της τρομοκρατικής επίθεσης εναντίον εβραϊκών και ισραηλινών στόχων» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter o υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Eli Cohen.

Η τρομοκρατία είναι ένας κοινός εχθρός και η καταπολέμησή της είναι κορυφαία προτεραιότητά μας, υπογραμμίζει επίσης ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας και προσθέτει: «Η κυβέρνηση των Αγιατολάχ στην Τεχεράνη εξάγει τρομοκρατία στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο και μόνο με μια σταθερή και κοινή στάση θα μπορέσουμε να σταματήσουμε τις τρομοκρατικές δραστηριότητες του ιρανικού καθεστώτος».

The government of the Ayatollahs in Tehran exports terrorism to the Middle East and the entire world, and only with a firm and joint stand will we be able to stop the terrorist activities of the Iranian regime.

