Τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Άμυνας Ιαπωνίας-ΗΠΑ: «Οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την ασφάλεια στην περιοχή»

Σύνοψη από το

  • Οι υπουργοί Άμυνας Ιαπωνίας και ΗΠΑ, Σίντζιρο Κοϊζούμι και Πιτ Χέγκσεθ, συνομίλησαν τηλεφωνικά με κύριο θέμα την επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή της Ασίας.
  • Η συνομιλία τους έγινε εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου, όπως γνωστοποίησαν οι ιαπωνικές αρχές.
  • Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, οι υπουργοί «εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για κάθε ενέργεια που μπορεί να κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις, καθώς οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Άμυνας Ιαπωνίας-ΗΠΑ: «Οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την ασφάλεια στην περιοχή»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία προχώρησαν ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας, Σίντζιρο Κοϊζούμι, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Πιτ Χέγκσεθ, με κύριο θέμα την επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή της Ασίας. Η συνομιλία τους έγινε εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου, όπως γνωστοποίησαν οι ιαπωνικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, όπως ανακοίνωσε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας, «οι υπουργοί αντάλλαξαν με ειλικρίνεια απόψεις» και «εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για κάθε ενέργεια που μπορεί να κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις, καθώς οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι να βάλετε στο μέτωπο σας για να κοιμηθείτε αμέσως και καλύτερα

ΙΣΑ: Αύξηση 30% στην ιατρική αμοιβή ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης

Αποκαλυπτική έρευνα της Deloitte για τα εμπορικά ακίνητα

Ανησυχία για το δημογραφικό στη Γερμανία – «Γερνάει» και μειώνεται ο πληθυσμός

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
05:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή στη βορειοανατολική Ιαπωνία, σκορ...
05:00 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα παρέμβει τηλεφωνικά για τη σύγκρουση Ταϊλάνδης-Καμπότζης

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη πως σκοπεύει να προχωρήσει σε τηλεφωνικές επικοινωνίες, με ...
04:45 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Οργή του προέδρου των ΗΠΑ για τις δημοσκοπήσεις – «Πότε θα αναγνωριστεί η καλύτερη οικονομία στην ιστορία της Αμερικής;»

Έντονη δυσαρέσκεια εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, το βράδυ της Πέμπτης, μετά τη δημοσιοποίηση δημο...
03:24 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Καθοριστική η επόμενη εβδομάδα για την Ουκρανία

Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, σύμφωνα με την πρόεδρο τη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα