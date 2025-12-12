Τηλεφωνική επικοινωνία των υπουργών Άμυνας Ιαπωνίας-ΗΠΑ: «Οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την ασφάλεια στην περιοχή»

Σε τηλεφωνική επικοινωνία προχώρησαν ο Ιάπωνας υπουργός Άμυνας, Σίντζιρο Κοϊζούμι, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Πιτ Χέγκσεθ, με κύριο θέμα την επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή της Ασίας. Η συνομιλία τους έγινε εν μέσω της αυξανόμενης έντασης στις σχέσεις μεταξύ Τόκιο και Πεκίνου, όπως γνωστοποίησαν οι ιαπωνικές αρχές.

On Dec 12, DM Koizumi held a teleconference with @SecWar Hegseth. The Ministers exchanged candid views on increasingly severe security situation in the Indo-Pacific region, including the radar incident against SDF aircraft by Chinese military aircraft on Dec 6. 🇯🇵🇺🇸 pic.twitter.com/23we90m2Vr — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) December 12, 2025

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, όπως ανακοίνωσε το ιαπωνικό υπουργείο Άμυνας, «οι υπουργοί αντάλλαξαν με ειλικρίνεια απόψεις» και «εξέφρασαν τη σοβαρή ανησυχία τους για κάθε ενέργεια που μπορεί να κλιμακώσει τις περιφερειακές εντάσεις, καθώς οι ενέργειες της Κίνας δεν ευνοούν την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP