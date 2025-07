Συρία: Η Δαμασκός στέλνει δυνάμεις στη Σουέιντα ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις μεταξύ Δρούζων και Βεδουίνων

Η συριακή προεδρία ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Παρασκευής (18/7) ότι σκοπεύει να στείλει δυνάμεις στον νότο της χώρας με σκοπό «να βάλει τέλος στις συγκρούσεις» που συνεχίζονται στη Σουέιντα, μεταξύ των Δρούζων και ένοπλων ομάδων τοπικών φυλών.

Amid rising tensions across southern Syria, Syrian security forces attempted to prevent protesters from entering the Jaramana neighborhood in Damascus, home to a significant Druze community. pic.twitter.com/c5W6l7bwIb

Στην ανακοίνωσή της η Δαμασκός καλεί ωστόσο «όλες τις πλευρές» να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και τονίζει ότι «οι αρμόδιες αρχές εργάζονται για την αποστολή μιας ειδικής δύναμης που θα βάλει τέλος στις συγκρούσεις», ενώ παράλληλα θα εφαρμοστούν μέτρα «για τη σταθεροποίηση της κατάστασης και την επιστροφή της ηρεμίας» σε αυτήν την πόλη που κατοικείται κυρίως από Δρούζους.

Israeli Druze Men Cross Border to Aid Syrian Druze Against Damascus Attacks

Hundreds of young Israeli Druze men have breached the border fence into southern Syria to join Syrian Druze communities defending their towns from attacks originating in Damascus. The group aims to… pic.twitter.com/ROOP5tATdd

— World Intel 24 (@WorldIntel24) July 16, 2025