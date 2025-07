Συρία: Νέες συγκρούσεις Δρούζων και Βεδουίνων στην Σουντέινα

Σφοδρές μάχες σημειώνονται εκ νέου μεταξύ των Δρούζων και των Βεδουίνων στην νότια επαρχία Σουέιντα, στην Συρία, καθώς άλλη μια κατάπαυση του πυρός κατέρρευσε σε σχεδόν μία ημέρα, μετά την αποχώρηση των συριακών στρατευμάτων από την περιοχή. Η επανάληψη των συγκρούσεων από την Πέμπτη το βράδυ ήρθε καθώς το συριακό υπουργείο Εσωτερικών διέψευσε πληροφορίες ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις μεταφέρονται στην επαρχία που κυριαρχούν οι Δρούζοι.

Από την άλλη το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι επιτρέπει στην Συρία να στείλει μικρό αριθμό δυνάμεων στην Σουέιντα. «Επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχει εκδοθεί καμία επίσημη δήλωση σχετικά με αυτό το θέμα και αρνούμαστε κατηγορηματικά την αλήθεια των όσων δημοσιεύτηκαν», ανέφερε ο εκπρόσωπος της συριακής κυβέρνησης Noureddine al-Baba για επέμβαση των συριακών δυνάμεων στη Σουέιντα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις βρίσκονταν σε κανονική κατάσταση ετοιμότητας και ότι δεν είχε γίνει μέχρι στιγμής καμία ανάπτυξη στη Σουέιντα. Αυτό έρχεται μετά την δήλωση Ισραηλινού αξιωματούχου, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, στους δημοσιογράφους ότι “υπό το φως της συνεχιζόμενης αστάθειας στη νοτιοδυτική Συρία, το Ισραήλ συμφώνησε να επιτρέψει την περιορισμένη είσοδο των [συριακών] δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας στην περιοχή Σουέιντα για τις επόμενες 48 ώρες”.

Heavy clashes ongoing in the Suwayda countryside. Pro-government accounts claim Bedouin/undercover HTS forces have entered the Suwayda city. pic.twitter.com/GA8JrkWg4W

Το Ισραήλ, το οποίο την Τετάρτη πραγματοποίησε σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις στην περιοχή και στην συριακή πρωτεύουσα, είχε προειδοποιήσει προηγουμένως τη Δαμασκό να αποσυρθεί από το νότο. Η συριακή κυβέρνηση καταδίκασε τις ισραηλινές επιθέσεις ως παραβίαση της συριακής κυριαρχίας και ως προσπάθεια να σπείρει τη διαίρεση και το χάος στη χώρα.

Την Παρασκευή, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε αναζωπύρωση των συγκρούσεων δυτικά της νότιας πόλης, “όπου μαχητές των φυλών και Βεδουίνοι που υποστηρίζονται από τις κυβερνητικές αρχές από τη μία πλευρά συγκρούονται με μαχητές των Δρούζων από την άλλη”.

Το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ανέφερε επίσης ότι μαχητές και από τις δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την ανταλλαγή πυρών στους ανταποκριτές του. Ξεχωριστά, πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο και επαληθεύτηκαν από το Al Jazeera κατέγραψαν τον ήχο των συγκρούσεων μεταξύ φυλών βεδουίνων και μαχητών Δρούζων στην αγροτική Σουέιντα νωρίτερα την Παρασκευή.

🚨🇸🇾 NEW FIGHTING IN SOUTHERN SYRIA – DRUZE ATTACKED AGAIN

Things are bad in Suwayda today. Sunni militias linked to the regime have entered Druze towns and villages, starting heavy fighting. pic.twitter.com/Pv8LwarujR

— ExtraOrdinary (@Extreo_) July 18, 2025