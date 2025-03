Συναγερμός στο Αζερμπαϊτζάν: Φωτιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στο Μπακού

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού, σύμφωνα με πληροφορίες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τα ρωσικά ΜΜΕ.

Η ρωσική ειδησεογραφική πρακτορείο TASS ανέφερε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε διυλιστήριο στην περιοχή Νιζάμι του Μπακού. Η περιοχή φιλοξενεί το διυλιστήριο Heydar Aliyev, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά διυλιστήρια της χώρας.

Fire breaks out at at the Heydar Aliyev Oil Refinery in Baku… pic.twitter.com/xVPeJKIZcH

— Climate NetWork (@ClimateNetWork_) March 5, 2025