Κονγκό: Σχεδόν 80 χιλιάδες άνθρωποι έγιναν πρόσφυγες λέει ο ΟΗΕ

Σχεδόν ογδόντα χιλιάδες άνθρωποι, που τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν από τις εχθροπραξίες στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό, βρήκαν καταφύγιο από την αρχή της χρονιάς σε γειτονικά κράτη, ανέφερε χθες Τρίτη η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

NEW: UN Refugee Agency releases today its latest position on “returns to eastern #DRCongo ” – one of the world’s worst humanitarian crises. Many more may need to cross borders for protection + relief. UNHCR calls on countries to register all asylum-seekers⬇️ https://t.co/JeF2eWO1PB

Παράλληλα, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία, κάπου 414.000 άλλοι ρίχτηκαν στους δρόμους σε δυο επαρχίες, στο Βόρειο Κίβου και στο Νότιο Κίβου, όπου το ένοπλο κίνημα M23 διέταξε τον κόσμο να φύγει από καταυλισμούς εκτοπισμένων, αφού απέσπασε τον έλεγχό τους από τις κυβερνητικές δυνάμεις μετά τις μάχες των τελευταίων μηνών.

Το Κίνημα της 23ης Μαρτίου, ή M23, που υποστηρίζεται από χιλιάδες μέλη του στρατού της Ρουάντας, ξαναπήρε τα όπλα το 2021 και από τον Ιανουάριο εξαπέλυσε επίθεση-αστραπή σ’ αυτές τις δυο επαρχίες, ρημαγμένες έπειτα από τρεις δεκαετίες πολέμων. Αρχικά κυρίευσε την Γκόμα, την πρωτεύουσα του Βόρειου Κίβου, στα τέλη Ιανουαρίου, κατόπιν την Μπουκάβου, την πρωτεύουσα του Νότιου Κίβου, στα μέσα Φεβρουαρίου.

#WorldOfAfrica | The fate of 50,000 Congolese who have been turned into refugees hangs in the balance, and the numbers are set to rise as more people escape the conflict and the forceful conscription by M23 rebels. @eriknjoka tells you more pic.twitter.com/IggVRmWATy

Οι περισσότεροι πρόσφυγες κατέφυγαν στο γειτονικό Μπουρούντι, χώρα που ανέπτυξε μονάδες των ενόπλων δυνάμεών της στην ανατολική ΛΔ Κονγκό για να υποστηρίξει τις ένοπλες δυνάμεις του στις μάχες με το M23.

Κάπου 61.000 πολίτες της ΛΔ Κονγκό κατέφυγαν στη χώρα αυτή από τις αρχές Ιανουαρίου, λογαριάζει η UNHCR.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «η κατάσταση ασφαλείας και η ανθρωπιστική κατάσταση δεν σταματά να χειροτερεύει» στις δυο επαρχίες.

«Οι μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών συνεχίζονται στο εσωτερικό των επαρχιών αυτών» και «βασικές υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην ξαφνική αύξηση του πληθυσμού», τονίζει η Ύπατη Αρμοστεία.

WATCH: #Rwanda has facilitated the return of over 400 Congolese citizens fleeing insecurity in parts of South Kivu Province, DR #Congo, that remain outside AFC/M23 rebel control.

Most returned home through the Rusizi 1 Border Post to Bukavu, the provincial capital, now under… pic.twitter.com/qNuGrAOq58

