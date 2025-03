Κονγκό: Ανησυχία ΟΗΕ για την υγεία και την ασφάλεια 130 ασθενών και τραυματιών που απήχθησαν από το M23

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εξέφρασε τη «σοβαρή ανησυχία» του, με ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα (3/3) στη Γενεύη, για την υγεία και την ασφάλεια «τουλάχιστον» 130 αρρώστων και τραυματιών που απήγαγαν μαχητές του M23 από δυο νοσοκομεία στην Γκόμα, στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό.

«Μαχητές της οργάνωσης (M23) που υποστηρίζεται από τη Ρουάντα έκαναν έφοδο στο νοσοκομείο CBCA και στο νοσοκομείο Heal Africa», απαγάγοντας μέσα στη νύχτα ασθενείς που κατηγόρησαν «πως ήταν μέλη του στρατού της ΛΔ Κονγκό ή των φιλοκυβερνητικών παραστρατιωτικών Ουαζαλέντο», εξήγησε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Ραβίνα Σαμντασάνι.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το M23, κίνημα που ξαναπήρε τα όπλα το 2021 εναντίον της κυβέρνησης στην Κινσάσα και κυρίευσε στα τέλη Ιανουαρίου την Γκόμα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Βόρειο Κίβου, απήγαγε 116 ασθενείς από το νοσοκομείο CBCA και άλλους 15 από το νοσοκομείο Heal Africa.

Εργαζόμενη στο CBCA επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, πως απήχθησαν ασθενείς της δομής υγείας, προσθέτοντας πως η έφοδος έγινε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια «της νύχτας, περί τις 03:00, μας επισκέφθηκε το M23, που πήρε όλους τους στρατιωτικούς που βρίσκονταν εδώ και τους συνοδούς τους. Πρόκειται για στρατιωτικούς στους οποίους είχε προσφερθεί θεραπεία, Ουαζαλέντο και συνοδούς τους. Ανάμεσα σε αυτούς που πήρε το M23 υπήρχαν επίσης ορισμένοι πολίτες», διευκρίνισε.

Συνολικά απήχθησαν από το νοσοκομείο CBCA 116 άνθρωποι, ωστόσο «το πρωί, πέντε άμαχοι που βρίσκονταν ανάμεσα στους συλληφθέντες επέστρεψαν στο νοσοκομείο αφού αφέθηκαν ελεύθεροι», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Είναι βαθιά ανησυχητικό το ότι το M23 αρπάζει ασθενείς από τα νοσοκομειακά κρεβάτια τους σε συντονισμένες εφόδους και τους κρατά», στηλίτευσε η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, που αξίωσε οι αιχμάλωτοι να επιστρέψουν αμέσως στο νοσοκομείο για να συνεχιστεί η περίθαλψή τους.

Growing wave of arrests and abductions by Rwanda-backed M23 rebels in Goma in eastern Congo. People are searching for missing family members, especially young men, who are reportedly taken to the dungeons of an M23-controlled intelligence agency.https://t.co/3BvisvUN97

— Geoffrey York (@geoffreyyork) March 3, 2025