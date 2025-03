Ρωσία: Φωτιά σε αγωγό πετρελαίου στην περιφέρεια Ροστόφ έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones

Φωτιά ξέσπασε σε αγωγό πετρελαίου στη ρωσική νότια περιφέρεια Ροστόφ στη Ρωσία έπειτα από επίθεση με ουκρανικά drones, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Rostov region, Russia ❗

Ukrainian Armed Forces attacked an oil depot / oil pumping station in the Rostov region: “As a result of a massive UAV attack in the Chertkovsky district, a fire broke out on an oil depot. Emergency services have arrived at the… pic.twitter.com/2rQEw68WR4

— LX (@LXSummer1) March 3, 2025