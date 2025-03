ΗΠΑ: Ομιλία Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο – «Η Ουκρανία είναι έτοιμη για διάλογο»

Ομιλία ενώπιον των δύο σωμάτων του Κογκρέσου για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, απηύθυνε τα ξημερώματα της Τετάρτης (5/3) ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Καταχειροκροτούμενος και με ολιγόλεπτη καθυστέρηση μπήκε στην αίθουσα του Κογκρέσου ο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του με το «Η Αμερική επέστρεψε». «Η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας επιστροφής που ο κόσμος δεν έχει ξαναζήσει και ίσως δεν θα ξαναδεί ποτέ».

Με τον στενό του σύμβουλο Έλον Μασκ μεταξύ των ακροατών που παρακολούθησαν το τηλεοπτικό του διάγγελμα σε ώρα αιχμής, ο 78χρονος Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος δήλωσε ότι «μόλις ξεκίνησε» τα σχέδιά του για την αναδιαμόρφωση της χώρας.

Ο πρόεδρος χαιρέτισε τα επιτεύγματα των πρώτων έξι εβδομάδων του, υποσχόμενος να συνεχίσει την προσπάθεια να αναμορφώσει την αμερικανική κυβέρνηση και να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία – όποιο κι αν είναι το κόστος.

«Έχουμε πετύχει περισσότερα σε 43 ημέρες απ’ όσα πετυχαίνουν οι περισσότερες κυβερνήσεις σε τέσσερα ή οκτώ χρόνια — και μόλις αρχίσαμε», είπε ο Τραμπ.

«Το αμερικανικό όνειρο ανατέλλει μεγαλύτερο και καλύτερο από ποτέ. Το αμερικανικό όνειρο είναι ασταμάτητο και η χώρα μας βρίσκεται στα πρόθυρα μιας επιστροφής που όμοιά της δεν έχει δει ποτέ ο κόσμος και ίσως δεν θα ξαναδεί ποτέ».

Αρκετοί Δημοκρατικοί προτίμησαν να φορέσουν κίτρινα και μπλε χρώματα, του εθνικού συμβόλου της Ουκρανίας.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής, Αλ Γκριν, αποβλήθηκε από τον «speaker» Τζόνσον επειδή στεκόταν όρθιος κατά τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του προέδρου, παραβιάζοντας το αυστηρό πρωτόκολλο.

After this warning by Speaker Mike Johnson, Representative Al Green (D) was just removed from the House Chamber by the Sergeant at Arms after refusing to sit down and continuing to call out during the president’s speech. pic.twitter.com/vUswilZIKs

— OSINTdefender (@sentdefender) March 5, 2025