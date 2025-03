Γαλλία: 10 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν στο λιμάνι της Δουνκέρκης

Σχεδόν 10 τόνοι κοκαΐνης κατασχέθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο στο λιμάνι της Δουνκέρκης (βόρεια), ένα ρεκόρ στη μητροπολιτική Γαλλία, μετέδωσε την Τετάρτη (5/3) το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο μία πηγή προσκείμενη στην υπόθεση και επιβεβαιώνοντας μία πληροφορία ενός τοπικού ενημερωτικού ιστότοπου.

Τα ναρκωτικά ήταν κρυμμένα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο, διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Η κατάσχεση έγινε από τις τελωνειακές αρχές.

France: In a massive seizure, customs officers in Dunkerque confiscated nearly 10 tonnes of cocaine over the weekend, marking a record for metropolitan France. The drugs, originating from South America, were concealed in a shipping container.

The Office anti-stups (OFAST) is… pic.twitter.com/rk3nlg4i2C

— Crime Intel (@WorldCrimeIntel) March 4, 2025