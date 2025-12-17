Συγκλονιστικό βίντεο: Τρόμος για τουρίστες που σώθηκαν την τελευταία στιγμή από λεωφορείο που κατρακυλούσε σε φαράγγι

Τέσσερις τουρίστες τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο με το οποίο ταξίδευαν, στην Ινδία, ξαφνικά κύλησε προς τα πίσω, σε δρόμο με μεγάλη κλίση, στην περιοχή Παντζπουλά, κοντά στην πόλη Νταλουζί, την Τετάρτη.

Ο πανικός κυρίευσε τους τουρίστες όταν το όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου, άρχισε να κινείται προς τα πίσω.  Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός είχε μόλις βγει από το όχημα όταν αυτό άρχισε να κινείται προς τα πίσω, καθώς το χειρόφρενο δεν είχε ενεργοποιηθεί σωστά.

Κάποιοι από τους τουρίστες άρχισαν να κατεβαίνουν από την ανοιχτή πόρτα του λεωφορείου, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να σωθούν. Όσο το λεωφορείο κινείτο προς τα πίσω, οι επιβάτες κατέβαιναν, με πολλούς να μην μπορούν να κρατήσουν την ισορροπία τους όταν άγγιζαν την γη.

Το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε σε μικρό φαράγγι, αλλά ένας κορμός δένδρου το συγκράτησε, κοντά στον δρόμο. Οι άνθρωποι που έπεσαν στο κενό όταν το μισό λεωφορείο βρέθηκε στο φαράγγι, κύλησαν προς τα κάτω και τραυματίστηκαν.

Ακούγοντας τις κραυγές, οι ντόπιοι έσπευσαν στο σημείο και βοήθησαν τους τραυματίες.  Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα CCTV. Το βίντεο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

