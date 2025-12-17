Τουρκία: Επιδιώκει την επιστροφή των S-400 στη Ρωσία – Οι αμερικανικές πιέσεις

Η Τουρκία επιδιώκει να επιστρέψει τα αντιαεροπορικά συστήματα S-400 που αγόρασε από τη Ρωσία πριν από σχεδόν μια δεκαετία, μια κίνηση που θα έθετε τέλος σε μια αμφιλεγόμενη συμφωνία άμυνας, η οποία έθεσε σε αναταραχή τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και άλλα μέλη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, και ενδεχομένως θα της επέτρεπε να αγοράσει αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη F-35, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Bloomberg.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έθεσε το ζήτημα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Τουρκμενιστάν την περασμένη εβδομάδα, μετά από παρόμοιες συζητήσεις που είχαν πραγματοποιηθεί νωρίτερα μεταξύ αξιωματούχων των δύο χωρών, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα.

Η τουρκική προεδρία και το υπουργείο Άμυνας αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε ότι υποβλήθηκε τέτοιο αίτημα κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών.

Η κίνηση του Ερντογάν έρχεται μετά την αύξηση των πιέσεων από την Ουάσινγκτον για την εγκατάλειψη της προηγμένης ρωσικής τεχνολογίας.

Η κατοχή των πυραύλων από την Τουρκία και η επιθυμία της να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35 συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο.

Ο στενός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου και πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Άγκυρα είναι κοντά στο να εγκαταλείψει τους S-400, προβλέποντας ότι το ζήτημα θα μπορούσε να επιλυθεί μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες.

 

