Συγκλονιστική φωτογραφία από την Ουκρανία – Πολύπλοκη εγχείρηση καρδιάς στο μισοσκόταδο

Μία συγκλονιστική φωτογραφία αποτυπώνει την σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στην Ουκρανία. Οι καρδιοχειρουργοί στο Lviv πραγματοποίησαν μια πολύπλοκη εγχείρηση καρδιάς στο μισοσκόταδο λόγω διακοπών ρεύματος, όπως έγραψε στον λογαριασμό του στα social media ο Oleh Duda, γιατρός από το Lviv και μοιράστηκε τη σχετική φωτογραφία.

Ο γιατρός τόνισε ότι ακόμα και παρά τις διακοπές ρεύματος, οι καρδιοχειρουργοί συνέχισαν να σώζουν ζωές και να κάνουν σύνθετες χειρουργικές επεμβάσεις κυριολεκτικά στο μισό σκοτάδι.

A photo that the whole world should see#Lviv surgeons performed a successful heart operation in the absence of electricity. pic.twitter.com/GvgmCTD86f

