RIPTwitter – Το νέο trend και το επικό τρολάρισμα – Η αντίδραση του Μασκ

Οι χρήστες του Twitter κάνουν την… κηδεία του Twitter και λένε το αντίο του στην πλατφόρμα που πέρασε πρόσφατα στα χέρια του Έλον Μασκ. Αυτή τη στιγμή το #RIPTwitter είναι πρώτο trend παγκοσμίως.

Τα επικά memes και τα βιτριολικά σχόλια από τους χρήστες προκαλούν γέλιο και ίσως… και κλάματα στον δισεκατομμυριούχο Μασκ. Χιλιάδες χρήστες της πλατφόρμας, κυρίως πρώην συνεργάτες της, αναλυτές και δημοσιογράφοι, ήδη από την νύχτα έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται αν έχει έρθει το τέλος του Twitter.

Το ενδιαφέρον είναι ότι ακόμα και ο Έλον Μασκ συμμετείχε και αυτός στο trend δημοσιεύοντας αρκετά tweets.

🏴‍☠️ — Elon Musk (@elonmusk) November 18, 2022

Δείτε μερικά από τα καλύτερα σχόλια και memes στο Twitter

Κλείνει το τουίτερ και θα πρέπει να αποκτήσουμε φίλους και στην πραγματική ζωή #RIPTwitter — πρώην του καραγκιόζη (@r_prohn) November 18, 2022

Elon Musk não tem esse direito. Ele me tirou tudo #RIPTwitter pic.twitter.com/X8WoaAbUul — Pequeno Rê 🌚🌈🌝 (@babacuv) November 18, 2022

Σηκωθειτε να αποχαιρετιστουμε ρε.Το Τουίτερ κλεινει.Τους απέλυσε όλους απ’ ότι κατάλαβα και τωρα δεν βρίσκει άνθρωπο να το φτιαχνει.Ο Elon και ο προϊστάμενος μου#RIPTwitter — brinavlam (@brinavalm) November 18, 2022

Après toutes ce temps ?

Je crois bien qu’on arrive sur la fin d’une ère…#RIPTwitter pic.twitter.com/qD9nDNjmph — MrPoulpy (@PoulpyLibre) November 18, 2022

Me finding out that twitter might shut down soon#RIPTwitter pic.twitter.com/nAN9w2kG4L — adam (@achabaii) November 18, 2022

It’s been a pleasure tweeting with y’all for the past 13 years. #RIPTwitter pic.twitter.com/8IgTd3I5Wy — ѕυяєη∂яα αgαяωαℓ (@surencal) November 18, 2022

Me after saying the most gayest and racist sh*t during my first week on Pinterest #RIPTwitter pic.twitter.com/MJ6BeI7poT — Bruce Jordan Bateman (@rolopls) November 18, 2022

Εκατοντάδες εργαζόμενοι εγκαταλείπουν μαζικά την Twitter Inc μετά το τελεσίγραφο που επιβάλλει στους διασωθέντες του πρώτου κύματος μαζικών απολύσεων να συμφωνήσουν σε άνευ όρων, υψηλής έντασης, ατελείωτων ωρών απασχόληση, διαφορετικά να φύγουν.

Η προθεσμία που έθετε το τελεσίγραφο Μασκ για τους εργαζόμενους να κλικάρουν στο κουτάκι «αποδέχομαι», έληγε χθες το απόγευμα.