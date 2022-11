Τελεσίγραφο Έλον Μασκ στους εργαζομένους του Twitter: «Ή θα γίνετε σκληροπυρηνικοί ή θα αποχωρήσετε»

Τελεσίγραφο στους εναπομείναντες εργαζόμενους του Twitter φέρεται να έστειλε ο Έλον Μασκ, ο οποίος ετοιμάζεται να λανσάρει την νέα έκδοση του δημοφιλούς social media, «Twitter 2.0».

Σύμφωνα με ένα e-mail που έστειλε τα μεσάνυχτα της Τρίτης σε όλους τους υπαλλήλους του Twitter, ο νέος ιδιοκτήτης τόνισε ότι το στήσιμο του νέου Twitter απαιτεί μόνο εξαιρετικές επιδόσεις. «Από εδώ και στο εξής, για να φτιάξουμε ένα καινοτόμο “Twitter 2.0” και να επιτύχουμε σε έναν όλο και πιο ανταγωνιστικό κόσμο, πρέπει να είμαστε εξαιρετικά σκληροπυρηνικοί. Αυτό σημαίνει να εργαζόμαστε πολλές ώρες υπό μεγάλη πίεση. Μόνο οι εξαιρετικές επιδόσεις θα αποτελούν βαθμό επιτυχίας» έγραφε ο Έλον Μασκ στο email.

Ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά θα πρέπει να πατήσει ένα link προκειμένου να αποδεχθεί τους νέους κανόνες εργασίας στο νέο Twitter. Η διορία για την τελική απόφαση των εργαζομένων είναι την Παρασκευή στις 12:00 π.μ. Όποιος εργαζόμενος δεν θελήσει να συμμετέχει σε αυτές τις νέες συνθήκες εργασίας, θα αποχωρήσει με αποζημίωση ίση με τρεις μισθούς.

«Όποια απόφαση κι αν πάρετε, σας ευχαριστώ για τις προσπάθειες που καταβάλατε για να επιτύχει το Twitter» σημείωσε ο Μασκ.

Σύμφωνα με τον Gergely Orosz, πρώην μηχανικό της Uber, που έφερε το θέμα στη δημοσιότητας, το νέο Twitter του Έλον Μασκ θα βασίζεται σε προγραμματιστές που γράφουν καλό κώδικα, οι οποίοι πλέον θα έχουν σημαντικότερο ρόλο στην εταιρία.

People need to click "yes" to confirm being part of this by 5pm ET tomorrow, else they get 3 months severance. More details:

Scoop: Elon Musk just sent an email to all staff outlining "Twitter 2.0", writing it will"need to be extremely hardcore". Long hours, high intensity.

My take is that given everything that has been going on with Twitter, this is a positive step.

It does not sugarcoat what kind of culture to expect: people already had a glimpse of it anyway.

It also offers an easy way out to anyone on the fence, with decent severance pacakge.

— Gergely Orosz (@GergelyOrosz) November 16, 2022