Στάρμερ: Απαράδεκτα τμήματα του σχεδίου Τραμπ για την Ουκρανία – «Στηρίζουμε την ουσία ενός πλαισίου ειρήνευσης» διευκρινίζει Ουκρανός αξιωματούχος

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, μιλώντας στην Βουλή, χαρακτήρισε απαράδεκτα τμήματα του σχεδίου Τραμπ για ειρήνευση στην Ουκρανία και εξέφρασε επιφυλάξεις για τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας του Κιέβου με την αμερικανική πρόταση, ωστόσο αρνήθηκε να αποκλείσει το ενδεχόμενο επιστροφής της Ρωσίας στην ομάδα των G-7.

Οι Εργατικοί πίεσαν τον Στάρμερ στην Βουλή, να δεσμευτεί ότι δεν θα επιστρέψει η Ρωσία στην Ομάδα G-7 εάν τερματίσει τον βίαιο πόλεμο στην Ουκρανία. O Στάρμερ, προειδοποίησε ότι ορισμένα τμήματα του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ είναι «απαράδεκτα». «Ο δρόμος για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία είναι δύσκολος», είπε και πρόσθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι πιο αφοσιωμένο από ποτέ σε αυτόν τον σκοπό».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ κλήθηκε να σχολιάσει τις αναφορές των ΜΜΕ για ουκρανική συμφωνία με το αμερικανικό σχέδιο, αλλά εξέφρασε επιφυλάξεις, λέγοντας ότι είναι πολύ νωρίς και ότι θα πρέπει να ερευνήσει τα δημοσιεύματα και μετά να ενημερώσει την Βουλή.

Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιτραπεί στη Ρωσία να επανενταχθεί στην ελίτ ομάδα. Η Ρωσία ήταν μέλος της τότε G8 από το 1997 έως το 2014, οπότε και αποβλήθηκε λόγω της προηγούμενης εισβολής της στην Ουκρανία, κατά την οποία προσάρτησε την Κριμαία.

Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για την ειρήνη πρότεινε ρητώς να επιτραπεί η επανένταξή της Ρωσίας ως μέρος της επανένταξής της στην παγκόσμια οικονομία.

Υπό την πίεση της ηγέτιδας των Τόρις, Κέμι Μπάντενοχ, η οποία του ζήτησε να αποκλείσει μια τέτοια κίνηση, ο πρωθυπουργός απάντησε: «Η προσοχή αυτή τη στιγμή εστιάζεται στην κατάπαυση του πυρός, οπότε οτιδήποτε προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ μακριά.

«Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι ο Πούτιν είναι ο επιτιθέμενος εδώ, είναι αυτός που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο».

Είπε επίσης στους βουλευτές ότι το αρχικό σχέδιο του 28-σημείου ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ «περιλάμβανε σημεία που δεν ήταν αποδεκτά, αλλά και κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Είπε στους βουλευτές: «Είμαστε σαφείς ως προς τις θεμελιώδεις αρχές εδώ, ότι η κυριαρχία της Ουκρανίας πρέπει να διατηρηθεί, ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό της στο μέλλον και ότι τα θέματα που αφορούν την Ουκρανία και το μέλλον της πρέπει να καθορίζονται από την Ουκρανία.

«Είναι σαφές ότι η φωνή τους πρέπει πάντα να βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας και τα στοιχεία που σχετίζονται με την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ θα χρειαστούν τη συγκατάθεση των μελών της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

«Έτσι, υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος μπροστά μας και θα είναι δύσκολος, αλλά είμαστε πιο αφοσιωμένοι από ποτέ σε αυτόν τον σκοπό και θα συνεχίσουμε να προωθούμε αυτή τη διαδικασία».

Ο Στάρμερ και Ζελένσκι συζήτησαν τις συνεχιζόμενες εργασίες της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων» για την προετοιμασία της αποστολής πολυεθνικής δύναμης στην Ουκρανία σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με την Downing Street.

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι πρόθυμο να στείλει στρατεύματα για την προστασία του Κιέβου σε περίπτωση κατάπαυσης των εχθροπραξιών, επιβεβαίωσε ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού.

Η Ουκρανία υποστηρίζει την ουσία ενός πλαισίου για την ειρήνη

Η Ουκρανία υποστηρίζει την ουσία ενός πλαισίου για την ειρήνη μετά τις συνομιλίες που είχε με τις ΗΠΑ στη Γενεύη, αλλά ορισμένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα του πλαισίου παραμένουν προς συζήτηση μεταξύ των προέδρων των χωρών, δήλωσε σήμερα Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας δήλωσε νωρίτερα ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες για να οριστικοποιήσει μια συμφωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου της Ουκρανίας με τη Ρωσία.

Νωρίτερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι η Ουκρανία συμφωνεί με την αμερικανική πρόταση για ειρήνη, με μόνο «μικρές λεπτομέρειες» να πρέπει να διευθετηθούν.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, σύμφωνα με το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, δήλωσαν ότι έχει επιτευχθεί κοινή συμφωνία για μια πρόταση, με τις λεπτομέρειες να μην έχουν ακόμη διευθετηθεί.