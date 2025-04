Σουηδία: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο Μάλμε – Επί τόπου ομάδα εξουδετέρωσης βομβών

Συναγερμός έχει σημάνει στο Μάλμε, καθώς η σουηδική αστυνομία ανακοίνωσε πριν ότι απέκλεισε έναν δρόμο της πόλης, στη νότια Σουηδία, αφού βρήκε ένα ύποπτο επικίνδυνο αντικείμενο και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους, σύμφωνα με το Reuters.

Η αστυνομία ανέφερε στον ιστότοπό της ότι η εθνική ομάδα πυροτεχνουργών είχε φτάσει στο σημείο και ζήτησε από τους κατοίκους να μείνουν μακριά από τα παράθυρα και τα μπαλκόνια τους.

«Η πρώτη εικασία είναι ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι αντικειμένων που θεωρούμε επικίνδυνα», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING:

The Swedish police have found a bomb in backpack in the city of Malmo and have told residents of the affluent area Vastra Hamnen to stay indoors and away from the windows. pic.twitter.com/peC7bENUcZ

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 4, 2025