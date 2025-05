Σοκ στις ΗΠΑ: Ζευγάρι κρατούσε σε αιχμαλωσία έφηβη και την κακοποιούσε σεξουαλικά

Ανείπωτη φρίκη αποκαλύφθηκε στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, όπου οι αρχές συνέλαβαν ένα ζευγάρι που κρατούσε έφηβη σε καθεστώς αιχμαλωσίας επί επτά συνεχόμενα χρόνια, ενώ η ανήλικη υπέστη συστηματική σεξουαλική κακοποίηση και αναγκάστηκε να ζήσει υπό απανθρώπινες συνθήκες. Την υπόθεση ανακοίνωσε την Τετάρτη η εισαγγελέας της κομητείας Κάμντεν, Γκρέις ΜακΌλι, αποκαλύπτοντας ανατριχιαστικές λεπτομέρειες.

Η Μπρέντα Σπένσερ, 38 ετών, μητέρα του θύματος, και ο Μπράντον Μόζλι, 41 ετών, σύντροφός της και πατριός της κοπέλας, φέρονται ως οι δράστες της υπόθεσης. Ο Μόζλι εργάζεται ως οδηγός τρένου.

Breaking:Gloucester Township couple charged for confining and abusing child.Prosecutors say girl held captive inside a dog cage and chained inside the bathroom for years. The now 18 year old escaped last week. Brenda Spencer and

Branndon Mosley is also a SEPTA train engineer. pic.twitter.com/5vkn9kZYZD

— Chris O’Connell (@CoconnellFox29) May 14, 2025