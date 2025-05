Λιβύη: Νέες μάχες μεταξύ αντίπαλων ένοπλων ομάδων στην Τρίπολη

Νέες εχθροπραξίες ξέσπασαν το βράδυ προχθές Τρίτη, οι οποίες συνεχίζονταν μέχρι και μετά το μεσημέρι χθες Τετάρτη, ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες σε πυκνοκατοικημένους τομείς της πρωτεύουσας της Λιβύης, μετά τις μάχες με τουλάχιστον έξι νεκρούς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στην Τρίπολη.

Οι ανταλλαγές σφοδρών πυρών, επικεντρωμένες στο δυτικό τμήμα της πόλης, φαίνονταν να είχαν σταματήσει στο τέλος της ημέρας, σύμφωνα με λιβυκούς τηλεοπτικούς σταθμούς και κατοίκους που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο.

🇱🇾 New clashes have erupted in Tripoli, Libya, as forces loyal to the Government of National Unity clashed with anti-Dabaiba protesters near the Presidential Council building.

🔈 pic.twitter.com/rUDkYhxJI4

— BiffBifford™ 🇺🇸 (@TBifford) May 14, 2025