Σεισμός στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 150 τραυματίες

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 150 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 6,3 Ρίχτερ που είχε επίκεντρο κοντά στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ στην περιοχή Χίντου Κους του βορείου Αφγανιστάν.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 28 χλμ. κοντά στο Μαζάρ-ε Σαρίφ, το οποίο έχει πληθυσμό περίπου 523.000 κατοίκους.

«Συνολικά 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν και επτά έχασαν τη ζωή τους και μεταφέρθηκαν σε κέντρα υγείας μέχρι σήμερα το πρωί», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Σαμίμ Τζογιάντα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Σαμανγκάν, μια ορεινή επαρχία στο βόρειο Αφγανιστάν κοντά στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ.

Ο απολογισμός βασίστηκε σε αναφορές νοσοκομείων που συγκεντρώθηκαν μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, πρόσθεσε.

🚨#BREAKING | A 6.3 magnitude earthquake struck northern Afghanistan near Mazar-i-Sharif and Khulm, killing at least seven and injuring around 150 others.#earthquake #Afghanistan #MazarSharif pic.twitter.com/DPCLPo2vmw — The Headliner (@TheHeadliner_in) November 3, 2025

Η USGS εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό στο σύστημα PAGER, το οποίο είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που παράγει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των σεισμών και ανέφερε ότι «είναι πιθανό να υπάρχουν σημαντικές απώλειες και η καταστροφή ενδέχεται να είναι εκτεταμένη».

Ο σεισμός κατέστρεψε μέρος του ιερού ναού του Μαζάρ-ι-Σαρίφ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της επαρχίας Μπαλχ, Χατζί Ζαΐντ, αναφερόμενος στο Μπλε Τζαμί.

Βίντεο από τις προσπάθειες διάσωσης ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια και εικόνες από τα συντρίμμια των κτHρίων μοιράστηκαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ένα βίντεο έδειχνε διασώστες να βγάζουν από τα ερείπια κάτι που έμοιαζε με σορούς.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως το βίντεο και τις εικόνες.

A powerful earthquake struck northern Afghanistan in the middle of the night, causing houses to collapse while residents were deeply asleep, resulting in numerous fatalities. pic.twitter.com/t4x6dNmwdQ — Nilofar Ayoubi 🇦🇫 (@NilofarAyoubi) November 2, 2025

Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά από σεισμό και μια σειρά μετασεισμών που έπληξαν το Αφγανιστάν τον τον Αύγουστο, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε σεισμούς, καθώς η χώρα βρίσκεται πάνω σε δύο μεγάλα ενεργά ρήγματα που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές.

Το 2015, ένας σεισμός έπληξε το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σκοτώνοντας αρκετές εκατοντάδες ανθρώπους στη χώρα Αφγανιστάν και στο γειτονικό βόρειο Πακιστάν. Ένας άλλος σεισμός το 2023 σκότωσε τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters