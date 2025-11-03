Σεισμός στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί και 150 τραυματίες

Enikos Newsroom

διεθνή

Σεισμός - Αφγανιστάν

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 150 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 6,3 Ρίχτερ που είχε επίκεντρο κοντά στην πόλη Μαζάρ-ι-Σαρίφ στην περιοχή Χίντου Κους του βορείου Αφγανιστάν.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 28 χλμ. κοντά στο Μαζάρ-ε Σαρίφ, το οποίο έχει πληθυσμό περίπου 523.000 κατοίκους.

«Συνολικά 150 άνθρωποι τραυματίστηκαν και επτά έχασαν τη ζωή τους και μεταφέρθηκαν σε κέντρα υγείας μέχρι σήμερα το πρωί», δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ο Σαμίμ Τζογιάντα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Σαμανγκάν, μια ορεινή επαρχία στο βόρειο Αφγανιστάν κοντά στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ.

Ο απολογισμός βασίστηκε σε αναφορές νοσοκομείων που συγκεντρώθηκαν μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, πρόσθεσε.

Η USGS εξέδωσε πορτοκαλί συναγερμό στο σύστημα PAGER, το οποίο είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που παράγει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο των σεισμών και ανέφερε ότι «είναι πιθανό να υπάρχουν σημαντικές απώλειες και η καταστροφή ενδέχεται να είναι εκτεταμένη».

Ο σεισμός κατέστρεψε μέρος του ιερού ναού του Μαζάρ-ι-Σαρίφ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της επαρχίας Μπαλχ, Χατζί Ζαΐντ, αναφερόμενος στο Μπλε Τζαμί.

Βίντεο από τις προσπάθειες διάσωσης ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια και εικόνες από τα συντρίμμια των κτHρίων μοιράστηκαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Ένα βίντεο έδειχνε διασώστες να βγάζουν από τα ερείπια κάτι που έμοιαζε με σορούς.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως το βίντεο και τις εικόνες.

Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά από σεισμό και μια σειρά μετασεισμών που έπληξαν το Αφγανιστάν τον τον Αύγουστο, σύμφωνα με την κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Το Αφγανιστάν είναι ιδιαίτερα ευάλωτο σε σεισμούς, καθώς η χώρα βρίσκεται πάνω σε δύο μεγάλα ενεργά ρήγματα που έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν εκτεταμένες ζημιές.

Το 2015, ένας σεισμός έπληξε το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σκοτώνοντας αρκετές εκατοντάδες ανθρώπους στη χώρα Αφγανιστάν και στο γειτονικό βόρειο Πακιστάν. Ένας άλλος σεισμός το 2023 σκότωσε τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι καλό να βλέπουν οι γυναίκες πορνό; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ποια νύχια δεν σπάνε εύκολα – 4 ανθεκτικά σχήματα που θα θέλαμε να έχουμε

IRIS: Μέχρι πότε πρέπει να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο σύστημα – Η προθεσμία

Παιδικοί σταθμοί: Έως τις 7 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για όσους δεν έλαβαν voucher για παιδικούς σταθμούς – Οι δικαιούχοι

Η ρύθμιση ιδιωτικότητας που πρέπει να αλλάξετε στο Google Wallet

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
05:18 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ρωσία και Κίνα κάνουν δοκιμές πυρηνικών όπλων «αλλά δεν μιλάνε γι’ αυτό»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα διεξάγουν «δοκιμές» πυ...
04:59 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα πλησιάζει στο τέλος του, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «έτσι νομίζω» στην ερώτηση αν οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην προε...
04:10 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Αποκάλυψε ότι η μία σορός που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον Αμερικανοϊσραηλινό στρατιώτη Ομέρ Νιούτρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι μία από τις τρεις σορούς ομήρων που επέστρεψε το βράδυ της Κυρι...
03:40 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ηγέτης των Δημοκρατικών κατηγορεί τους Ρεπουμπλικάνους για το shutdown – «Χρησιμοποιούν σαν όπλο την πείνα» Αμερικανών

Ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατη...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς