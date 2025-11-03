Βόρεια Μακεδονία: Το κυβερνών κόμμα «VMRO-DPMNE» είναι ο μεγάλος νικητής και του β’ γύρου των δημοτικών εκλογών

Το δεξιό κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE, του οποίου ηγείται ο πρωθυπουργός της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ήταν ο μεγάλος νικητής και του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς επικράτησε στους περισσότερους δήμους όπου στήθηκαν κάλπες.

Συγκεκριμένα, δεύτερος γύρος διεξήχθη σήμερα, 2 Νοεμβρίου, σε 33 δήμους, ενώ σε άλλους 44 δήμους η αναμέτρηση κρίθηκε από τον πρώτο γύρο, που διεξήχθη στις 19 Οκτωβρίου.

Το VMRO-DPMNE επικράτησε σε 21 δήμους στον δεύτερο γύρο, μεταξύ άλλων και στον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων, ενώ το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM), του οποίου ηγείται ο Βένκο Φίλιπτσε, σε μόλις τρεις.

Συνολικά, το VMRO-DPMNE επικράτησε σε 54 δήμους σε ολόκληρη τη χώρα — συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων δήμων όπου κυριαρχεί ο σλαβικός πληθυσμός — ενώ το SDSM επικράτησε σε μόλις έξι μικρούς δήμους.

Στον δήμο των Σκοπίων, ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE, Όρτσε Γκιοργκίεφσκι, εξελέγη νέος δήμαρχος με ποσοστό 57,5%, έναντι 36,5% που συγκέντρωσε ο αντίπαλός του, Άμαρ Μετσίνοβιτς, υποψήφιος του αντισυστημικού, ακροαριστερού κόμματος «Αριστερά».

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη» του κόμματός του.

«Αυτή είναι μια νίκη για τον λαό μας που υποφέρει, τα όνειρά του για τα οποία αγωνιζόμαστε, τις ελπίδες του και για την κοινή μας πατρίδα», ανέφερε ακόμη ο Χρ. Μίτσκοσκι.

Στο αλβανικό πολιτικό μπλοκ, ο νικητής των δημοτικών εκλογών ήταν ο συγκυβερνών συνασπισμός VLEN (Αξίζει), ο οποίος επικράτησε συνολικά σε οκτώ δήμους, μεταξύ των οποίων στους μεγάλους αλβανόφωνους δήμους του Τέτοβο, της Στρούγκας και του Τσάιρ στα Σκόπια. Ο αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός «Εθνική Συμμαχία για την Ολοκλήρωση – ΑΚΙ», του οποίου ηγείται το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI, του Αλί Αχμέτι, βγήκε αποδυναμωμένος από τις δημοτικές αυτές εκλογές. Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Το ποσοστό συμμετοχής στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών κυμάνθηκε περίπου στο 45%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ