Βόρεια Μακεδονία: Το κυβερνών κόμμα «VMRO-DPMNE» είναι ο μεγάλος νικητής και του β’ γύρου των δημοτικών εκλογών

Enikos Newsroom

διεθνή

Βόρεια Μακεδονία

Το δεξιό κυβερνών κόμμα VMRO-DPMNE, του οποίου ηγείται ο πρωθυπουργός της χώρας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, ήταν ο μεγάλος νικητής και του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς επικράτησε στους περισσότερους δήμους όπου στήθηκαν κάλπες.

Συγκεκριμένα, δεύτερος γύρος διεξήχθη σήμερα, 2 Νοεμβρίου, σε 33 δήμους, ενώ σε άλλους 44 δήμους η αναμέτρηση κρίθηκε από τον πρώτο γύρο, που διεξήχθη στις 19 Οκτωβρίου.

Το VMRO-DPMNE επικράτησε σε 21 δήμους στον δεύτερο γύρο, μεταξύ άλλων και στον μητροπολιτικό δήμο των Σκοπίων, ενώ το αντιπολιτευόμενο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDSM), του οποίου ηγείται ο Βένκο Φίλιπτσε, σε μόλις τρεις.

Συνολικά, το VMRO-DPMNE επικράτησε σε 54 δήμους σε ολόκληρη τη χώρα — συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων δήμων όπου κυριαρχεί ο σλαβικός πληθυσμός — ενώ το SDSM επικράτησε σε μόλις έξι μικρούς δήμους.

Στον δήμο των Σκοπίων, ο υποψήφιος του VMRO-DPMNE, Όρτσε Γκιοργκίεφσκι, εξελέγη νέος δήμαρχος με ποσοστό 57,5%, έναντι 36,5% που συγκέντρωσε ο αντίπαλός του, Άμαρ Μετσίνοβιτς, υποψήφιος του αντισυστημικού, ακροαριστερού κόμματος «Αριστερά».

Ο αρχηγός του VMRO-DPMNE, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη» του κόμματός του.

«Αυτή είναι μια νίκη για τον λαό μας που υποφέρει, τα όνειρά του για τα οποία αγωνιζόμαστε, τις ελπίδες του και για την κοινή μας πατρίδα», ανέφερε ακόμη ο Χρ. Μίτσκοσκι.

Στο αλβανικό πολιτικό μπλοκ, ο νικητής των δημοτικών εκλογών ήταν ο συγκυβερνών συνασπισμός VLEN (Αξίζει), ο οποίος επικράτησε συνολικά σε οκτώ δήμους, μεταξύ των οποίων στους μεγάλους αλβανόφωνους δήμους του Τέτοβο, της Στρούγκας και του Τσάιρ στα Σκόπια. Ο αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός «Εθνική Συμμαχία για την Ολοκλήρωση – ΑΚΙ», του οποίου ηγείται το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI, του Αλί Αχμέτι, βγήκε αποδυναμωμένος από τις δημοτικές αυτές εκλογές. Οι Αλβανοί αποτελούν το 25% του πληθυσμού της Βόρειας Μακεδονίας.

Το ποσοστό συμμετοχής στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών κυμάνθηκε περίπου στο 45%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι καλό να βλέπουν οι γυναίκες πορνό; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ποια νύχια δεν σπάνε εύκολα – 4 ανθεκτικά σχήματα που θα θέλαμε να έχουμε

IRIS: Μέχρι πότε πρέπει να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο σύστημα – Η προθεσμία

Παιδικοί σταθμοί: Έως τις 7 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για όσους δεν έλαβαν voucher για παιδικούς σταθμούς – Οι δικαιούχοι

Η ρύθμιση ιδιωτικότητας που πρέπει να αλλάξετε στο Google Wallet

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
04:10 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Αποκάλυψε ότι η μία σορός που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ ανήκει στον Αμερικανοϊσραηλινό στρατιώτη Ομέρ Νιούτρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι μία από τις τρεις σορούς ομήρων που επέστρεψε το βράδυ της Κυρι...
03:40 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ηγέτης των Δημοκρατικών κατηγορεί τους Ρεπουμπλικάνους για το shutdown – «Χρησιμοποιούν σαν όπλο την πείνα» Αμερικανών

Ο Χακίμ Τζέφρις, ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κατη...
03:10 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Δεν απέκλεισε την αποστολή στρατευμάτων ή αεροπορικά πλήγματα στη Νιγηρία

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμ...
02:40 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε βοήθεια τριών εκατ. δολαρίων για τους πληγέντες από τον τυφώνα Μελίσσα στην Κούβα

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Κυριακή τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας τριών εκατομμυρίων δολαρίων ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς