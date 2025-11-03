Γερμανία: Αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Βρέμης – Διακόπηκε η εναέρια κυκλοφορία λόγω εντοπισμού drone

Enikos Newsroom

διεθνή

Γερμανία: Αναστάτωση στο αεροδρόμιο της Βρέμης – Διακόπηκε η εναέρια κυκλοφορία λόγω εντοπισμού drone

Ο εντοπισμός drone κοντά στο αεροδρόμιο της Βρέμης προκάλεσε χθες Κυριακή (2/11) για περίπου μία ώρα αναστάτωση στο πτητικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν κατέστη εφικτό να αναγνωριστεί η προέλευση ή ο χειριστής του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Βρέμης διακόπηκε από τις 20:30 έως τις 21:22 (ώρες Ελλάδας), όταν εντοπίστηκε drone να πετά σε περιοχή γειτνιάζουσα του αεροδρομίου. Ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας ανέστειλε άμεσα όλες τις απογειώσεις και προσγειώσεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον μια πτήση να καθυστερήσει και άλλη μία να εκτραπεί και να προσγειωθεί τελικά στο αεροδρόμιο του Αμβούργου.

Προ ημερών στο αεροδρόμιο Βερολίνου/Βρανδεμβούργου ανεστάλησαν για δύο ώρες όλες οι πτήσεις, λόγω του εντοπισμού drone στην περιοχή. Τον προηγούμενο μήνα καταγράφηκαν δύο παρόμοια επεισόδια στο Μόναχο, τα οποία προκάλεσαν επί ώρες χάος στον δεύτερο μεγαλύτερο αερολιμένα της Γερμανίας.

Τα drones αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια, ιδιαίτερα κοντά σε αεροδρόμια και στη Γερμανία απαγορεύονται σε ακτίνα 1,5 χιλιομέτρου από τα αυτά, καθώς μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις. Τα περιστατικά με τον εντοπισμό drones κοντά σε γερμανικά αεροδρόμια έχουν το τελευταίο διάστημα πυκνώσει ιδιαίτερα και η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού κέντρου συντονισμού της αντιμετώπισης τους, ενώ πλέον εξουσιοδότησε την αστυνομία να τα καταρρίπτει αν απαιτείται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Είναι καλό να βλέπουν οι γυναίκες πορνό; Τι απαντούν οι ειδικοί

Ποια νύχια δεν σπάνε εύκολα – 4 ανθεκτικά σχήματα που θα θέλαμε να έχουμε

IRIS: Μέχρι πότε πρέπει να ενταχθούν οι επιχειρήσεις στο σύστημα – Η προθεσμία

Παιδικοί σταθμοί: Έως τις 7 Νοεμβρίου οι αιτήσεις για όσους δεν έλαβαν voucher για παιδικούς σταθμούς – Οι δικαιούχοι

Η ρύθμιση ιδιωτικότητας που πρέπει να αλλάξετε στο Google Wallet

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
02:40 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε βοήθεια τριών εκατ. δολαρίων για τους πληγέντες από τον τυφώνα Μελίσσα στην Κούβα

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Κυριακή τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας τριών εκατομμυρίων δολαρίων ...
02:25 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Μεξικό: Δολοφονήθηκε ο δήμαρχος της Ουρουαπάν κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν

Ο δήμαρχος μεξικανικής μεγαλούπολης δολοφονήθηκε από ενόπλους προχθές, Σάββατο, κατά τη διάρκε...
02:10 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Έξι νεκροί σε πλήγματα της Ρωσίας, οι δυνάμεις του Κιέβου πλήττουν πετρελαϊκό λιμάνι

Οι ρωσικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στοίχισαν τη ζωή σε του...
00:55 , Δευτέρα 03 Νοεμβρίου 2025

Τζαμάικα: Τουλάχιστον 28 νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα»

Ο τυφώνας Μελίσσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει ποτέ την Καραϊβική, άφησε πίσω ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς