Τζαμάικα: Τουλάχιστον 28 νεκροί από το πέρασμα του τυφώνα «Μελίσσα»

Ο τυφώνας Μελίσσα, ένας από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει ποτέ την Καραϊβική, άφησε πίσω του τουλάχιστον 28 νεκρούς στην Τζαμάικα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, Άντριου Χόλνες. Ο τυφώνας έπληξε με σφοδρότητα το νησί, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές και αφήνοντας πίσω του εικόνες απόλυτης καταστροφής.

«Η κυβέρνηση της Τζαμάικας με βαθιά λύπη επιβεβαιώνει τον θάνατο 28 ανθρώπων, ο οποίος οφείλεται στο πέρασμα του τυφώνα Μελίσα», έγραψε ο πρωθυπουργός στην πλατφόρμα X, σημειώνοντας πως ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς «άλλες πληροφορίες για πιθανά θύματα βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία επαλήθευσης».

Ο καταστροφικός τυφώνας σάρωσε τη δυτική Τζαμάικα, προκάλεσε πλημμύρες στην Αϊτή και την Κούβα, και συνολικά άφησε πίσω του περίπου 60 νεκρούς σε ολόκληρη την Καραϊβική μέσα σε λίγες ημέρες. Οι εικόνες από τις πληγείσες περιοχές δείχνουν σπίτια ισοπεδωμένα, δρόμους καλυμμένους με συντρίμμια και χιλιάδες κατοίκους να έχουν μείνει χωρίς στέγη.

Απέναντι στο μέγεθος της καταστροφής, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τόνισε «τη σημασία της διεθνούς βοήθειας» για την αντιμετώπιση των συνεπειών, ζητώντας «τη συγκέντρωση μαζικών πόρων για να καλυφθούν οι απώλειες και οι ζημιές που προκλήθηκαν από τον τυφώνα».

Παράλληλα, το Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΟΗΕ (CERF) διέθεσε 4 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 3,4 εκατομμύρια ευρώ), προκειμένου οι υπηρεσίες του Οργανισμού και οι συνεργαζόμενοι φορείς να μπορέσουν να ενισχύσουν άμεσα τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις στο νησί.

Ο τυφώνας Μελίσσα χαρακτηρίστηκε από τους μετεωρολόγους ως ο ισχυρότερος που έχει πλήξει την Τζαμάικα τα τελευταία 90 χρόνια, φτάνοντας στην ξηρά ως κατηγορίας 5 στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που άγγιξαν τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η κλιματική αλλαγή ενίσχυσε τη δύναμη του φαινομένου, καθιστώντας το ακόμη πιο καταστροφικό.

