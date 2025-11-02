Άντριου – Σάρα Φέργκιουσον: Πώς έβγαζαν λεφτά στην πλάτη του παλατιού – Η ιδιωτική ξενάγηση στο Μπάκιγχαμ και το ραντεβού με την βασίλισσα

Ο Άντριου Μάουντμπάντεν Ουίνδσορ, οργάνωσε μια ιδιωτική ξενάγηση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, ενώ η αείμνηστη βασίλισσα μητέρα του, η Ελισάβετ, βρισκόταν εκεί. Η ξενάγηση έγινε για επιχειρηματίες μιας εταιρείας εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, οι οποίοι συμφώνησαν να πληρώσουν στην πρώην σύζυγο του Άντριου έως και 1,4 εκατομμύριο λίρες, όπως αποκαλύπτει το BBC.

Ο Τζέι Μπλουμ και ο συνάδελφός του Μάικλ Έβερς, μεταφέρθηκαν μέσα από τις πύλες του παλατιού με το αυτοκίνητο του πρώην πρίγκιπα, αφού τους παρέλαβαν από το πεντάστερο ξενοδοχείο τους, στο Knightsbridge για την επίσκεψη, η οποία έγινε τον Ιούνιο του 2019.

Η εταιρεία τους, Pegasus Group Holdings, της οποίας ο κ. Μπλουμ ήταν συνιδρυτής, προσέλαβε την Σάρα Φέργκιουσον ως «πρεσβευτή της εταιρείας» για ένα πρόγραμμα εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, το οποίο όμως έχασε εκατομμύρια όταν απέτυχε, μερικούς μήνες αργότερα.

Συνάντηση με την βασίλισσα

Ο κ. Μπλουμ, ένας επιχειρηματίας που είχε προηγουμένως ιδρύσει ένα αποτυχημένο μουσείο με θέμα τη Μαφία στο Λας Βέγκας, και ο κ. Έβερς, ένας πρώην ηθοποιός, έγιναν δεκτοί από έναν υπάλληλο υποδοχής και συνοδεύτηκαν μέσα στο παλάτι. Ο κ. Έβερς δήλωσε στο BBC ότι στη συνέχεια συναντήθηκαν με τη βασίλισσα, αν και ο κ. Μπλουμ αμφισβήτησε αυτό το γεγονός.

Τόσο ο κ. Έβερς όσο και ο κ. Μπλουμ προσκλήθηκαν από τον τότε πρίγκιπα στην εκδήλωση Pitch@Palace – έναν διαγωνισμό επιχειρηματικών προτάσεων τύπου Dragons’ Den – που πραγματοποιήθηκε αργότερα την ίδια μέρα στο κοντινό St James’s Palace, και το βράδυ δείπνησαν με τον Άντριου, την Φέργιουσον και την κόρη τους, πριγκίπισσα Βεατρίκη.

Η Φέργκιουσον συνεργαζόταν με την Pegasus Group Holdings κατά τη στιγμή της επίσκεψης στο παλάτι (ενώ ήταν Δούκισσα του York) για την προώθηση σχεδίων χρήσης χιλιάδων γεννητριών ηλιακής ενέργειας για την εξόρυξη Bitcoin σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία στην έρημο της Αριζόνα.

Η αποτυχία με τα crypto

Ωστόσο, το έργο τελικά απέτυχε, καθώς αποκτήθηκαν μόνο 615 από τις 16.000 γεννήτριες που είχαν προγραμματιστεί και εξορύχθηκαν μόλις 33.779 δολάρια (περίπου 25.000 λίρες) σε κρυπτονόμισμα.

Τον Απρίλιο του 2021, ορισμένοι επενδυτές άσκησαν νομική δίωξη, ισχυριζόμενοι ότι εκατομμύρια δολάρια από τα κεφάλαια των επενδυτών τους είχαν στην ουσία χαθεί. Ένα δικαστήριο διέταξε την αποζημίωση των επενδυτών με 4,1 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο κ. Μπλουμ ζητεί άδεια για να ασκήσει έφεση.

Οι αποκαλύψεις αυτές προστίθενται στις αυξανόμενες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Άντριου και η πρώην σύζυγός του χρηματοδοτούσαν τον τρόπο ζωής τους. Προστίθενται επίσης στις μακροχρόνιες ανησυχίες σχετικά με τις επιχειρηματικές τους σχέσεις και το ενδεχόμενο ο τότε πρίγκιπας να είχε χρησιμοποιήσει τους βασιλικούς τίτλους και τις σχέσεις του για προσωπικό όφελος.

Την Πέμπτη το βράδυ, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινούσε την επίσημη διαδικασία αφαίρεσης των βασιλικών τίτλων του Άντριου και ότι θα έχανε την έπαυλή του στο Ουίνδσορ, μετά από έντονες κριτικές για τις σχέσεις του με τον δισεκατομμυριούχο παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Άντριου και η Φέργκιουσον δεν απάντησαν σε μια λεπτομερή λίστα ερωτήσεων σχετικά με τη συμμετοχή τους στην επιχείρηση του κ. Μπλουμ και την επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων.

Η Σάρα Φέργκιουσον έλαβε αμοιβή άνω των 200.000 λιρών για την εργασία της στην εταιρεία και, σύμφωνα με ένα συμβόλαιο που διέρρευσε, επρόκειτο να λάβει επιπλέον μπόνους ύψους 1,2 εκατομμυρίου λιρών.

Έλαβε επίσης μετοχές της επιχείρησης, η οποία πρότεινε τη χρήση ηλιακών γεννητριών για τη μείωση του κόστους των ενεργοβόρων υπολογισμών που απαιτούνται για τη δημιουργία ή την «εξόρυξη» ενός ψηφιακού νομίσματος.

Το συμβόλαιό της όριζε ότι απαιτούσε ταξίδια πρώτης θέσης, ξενοδοχεία πέντε αστέρων και τις υπηρεσίες επαγγελματία κομμωτή και μακιγέρ για τέσσερις «εκδηλώσεις δικτύωσης» στις οποίες θα συμμετείχε εκ μέρους της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, δεν «παρουσιάζονταν ως ειδική στον τομέα της ηλιακής ενέργειας» και, ως εκ τούτου, δεν αναλάμβανε καμία ευθύνη για «πληροφορίες σχετικές με τον κλάδο ή εμπορικές εκτιμήσεις» που χρησιμοποιούνταν ως βάση για τις δηλώσεις της για την προώθηση της εταιρείας.

Μια βασιλική φιλία

Η Σάρα Φέργκιουσον γνώρισε για πρώτη φορά τον επιχειρηματία του Λας Βέγκας, Τζέι Μπλουμ, τον Μάιο του 2018, όταν βρισκόταν στην πόλη για να προωθήσει ένα από τα παιδικά της βιβλία. Οι δύο τους ανέπτυξαν φιλία και μια επαγγελματική σχέση.

Τα έγγραφα της Pegasus θα περιγράψουν στη συνέχεια τον ρόλο της ως «συνεργασία με τους πελάτες, τους επενδυτές και τις στρατηγικές σχέσεις της εταιρείας», καθώς και συμμετοχή στις προγραμματισμένες «φιλανθρωπικές δραστηριότητες» της εταιρείας.

Για τον Μπλουμ, αυτή ήταν η εισαγωγή του στους βασιλικούς κύκλους, η οποία θα οδηγούσε σε επισκέψεις στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ και στο Παλάτι του Αγίου Ιακώβου, σε μια ξενάγηση στο σπίτι της Φέργκιουσον και του Άντριου, το γνωστό Royal Lodge στο Ουίνδσορ, και σε δείπνα μαζί της και με την οικογένειά της σε τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικές χώρες.

Οκτώ χρόνια πριν η δούκισσα υπογράψει ως πρεσβευτής της μάρκας Pegasus, ο Μπλουμ είχε γίνει πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες του Λας Βέγκας, κατηγορούμενος για μη πληρωμή και εξαπάτηση επενδυτών σε σχέση με μια έκθεση «μαφιόζικης εμπειρίας» στην πόλη.

Ο Μπλουμ αρνήθηκε τις κατηγορίες, αμφισβήτησε τις αγωγές των επενδυτών και δεσμεύτηκε να τους αποπληρώσει. Τώρα είχε μια νέα εταιρεία, την Pegasus, και φιλοδοξίες να χτίσει ένα ξενοδοχείο και καζίνο στην Ελλάδα.

Οι επενδύσεις που δεν έγιναν

Εκεί, τον Ιούλιο του 2018, ενώ σκεφτόταν να επενδύσει στην εταιρεία, ο Μάικλ Έβερς, πρώην ηθοποιός και σταρ ριάλιτι σόου που είχε κερδίσει χρήματα από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, συνάντησε για πρώτη φορά την Ferguson.

Το ξενοδοχείο και το καζίνο δεν χτίστηκαν, αλλά ο Μπλουμ σύντομα έστρεψε την Pegasus σε μια νέα ιδέα, η οποία εμπνεύστηκε από την χρήση μιας κινητής γεννήτριας ηλιακής ενέργειας στην πίστα αγώνων ταχύτητας του Λας Βέγκας, στις αρχές του 2019, σύμφωνα με τα έγγραφα της μεταγενέστερης νομικής προσφυγής που άσκησαν οι επενδυτές.

Ο Μπλουμ και οι συνιδρυτές του σκέφτηκαν ένα σχέδιο να χρησιμοποιήσουν τεράστιες συστοιχίες από αυτές τις μονάδες για να τροφοδοτήσουν μια επιχείρηση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία εκτίμησε ότι η προσπάθεια αυτή θα απέφερε εκατομμύρια δολάρια το μήνα.

Τον Μάρτιο του 2019, η Φέργκιουσον δείπνησε με τον Μπλουμ στο Λος Άντζελες. Λίγες μέρες αργότερα, γευμάτισαν στο Beverly Hills Hotel, καθώς εκείνη τον βοηθούσε να κλείσει μια συμφωνία για την Pegasus. Μία από τις κόρες της πέρασε να τους δει κατά τη διάρκεια του γεύματος.

Ο Έβερς εργαζόταν πλέον για την Pegasus και ήταν επίσης επενδυτής. Είπε ότι ο ίδιος και ο Μπλουμ βρίσκονταν τακτικά στο Λονδίνο τους επόμενους μήνες, καθώς διερευνούσαν την πιθανότητα να εισαγάγουν την Pegasus στο χρηματιστήριο AIM, το οποίο αποτελεί μέρος του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου για αναπτυσσόμενες εταιρείες.

Η φιλία με Άντριου και Φέργκιουσον

Είπε ότι γνώρισε την Φέργκιουσον και την οικογένειά της και «μέσα από όλα αυτά, γνώρισα τον πρίγκιπα Άντριου [και] την πριγκίπισσα Βεατρίκη και πολλούς από την οικογένειά τους», τους οποίους περιέγραψε ως «πραγματικά υπέροχους ανθρώπους, πραγματικά φιλικούς».

«Πηγαίναμε εκεί μία φορά το μήνα για μία έως δύο εβδομάδες κάθε φορά και κάθε φορά οι σχέσεις γίνονταν όλο και πιο δυνατές και άρχισαν να μας προσφέρουν ξεναγήσεις σε διάφορα μέρη, υποθέτω όπως στα παρασκήνια ή δεν ξέρω πώς να το ονομάσω», είπε ο Έβερς. «Και απλά ήθελαν να μας συστήσουν σε όλο και περισσότερους ανθρώπους».

Εκτός από την ξενάγηση στο Royal Lodge, ο Άντριου και η πρώην σύζυγός του κανόνισαν για το ζευγάρι να επισκεφτεί το Παλάτι του Μπάκιγχαμ μια μέρα του Ιουνίου του 2019, όταν ήταν κλειστό για το κοινό.

Τους παρέλαβε από το ξενοδοχείο τους στο Knightsbridge ένας επίσημος οδηγός με ένα σκούρο μπλε Range Rover που χρησιμοποιούσε ο Άντριου και τους οδήγησε μέσα από τις πύλες του παλατιού νωρίς το απόγευμα.

Μόλις μπήκαν μέσα, τους οδήγησαν στην εσωτερική αυλή, όπου τους περίμενε μια γυναίκα για να τους υποδεχτεί. Ένα βίντεο που τραβήχτηκε από τους άνδρες από το εσωτερικό του αυτοκινήτου κατέγραψε την άφιξή τους.